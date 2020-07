Để hỗ trợ người lao động (NLĐ), bên cạnh hoạt động chăm lo của các cấp Công đoàn, Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP đã tư vấn pháp luật cho 531 trường hợp với nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chế độ chính sách đối với NLĐ khi bị ngừng việc, mất việc do dịch bệnh. Đặc biệt, trung tâm đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng quận Tân Phú giải quyết ổn thỏa vụ ngừng việc của 400 công nhân do doanh nghiệp di dời mặt bằng; cử cán bộ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 4 NLĐ tại tòa án (trong đó 1 vụ thắng kiện).



Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, tư vấn cho người lao động

Để ổn định quan hệ lao động 6 tháng cuối năm 2020, LĐLĐ TP sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền Bộ Luật Lao động 2019 cho NLĐ.