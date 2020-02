Những tháng đầu năm, không khí làm việc tại Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh, TP HCM) hết sức khẩn trương. Ở tất cả bộ phận, chúng tôi bắt gặp sự phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt từng công nhân (CN), ai cũng chăm chú làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.



Động viên, khen thưởng kịp thời

Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng nên Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cùng ngành nghề. Để giúp doanh nghiệp (DN) nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định chỗ đứng trên thị trường, hằng năm, Công đoàn (CĐ) cơ sở đều triển khai phong trào thi đua gắn liền với đặc thù sản xuất và vận động tập thể lao động tham gia.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết để thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động (NLĐ) đến với phong trào, căn cứ vào đặc thù của từng bộ phận, ban chấp hành CĐ xây dựng tiêu chí đánh giá riêng, chủ yếu tập trung vào 3 yếu tố: tiến độ thực hiện, chất lượng sản phẩm và sản lượng. Cách làm này được NLĐ đồng tình bởi phù hợp năng lực chuyên môn và khả năng cống hiến của từng cá nhân. Để khuyến khích NLĐ, CĐ cơ sở đề xuất ban giám đốc thưởng theo lũy tiến tùy mức độ khối lượng, chất lượng công việc hoàn thành. "Với một DN thường xuyên nhận được nhiều dự án lớn, tiêu chí thi đua phù hợp cùng mức thưởng thỏa đáng đã tạo động lực làm việc thực sự cho NLĐ. Rất nhiều công trình được tập thể lao động hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng, được chủ đầu tư đánh giá cao" - ông Hùng nói.

Tại Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn), phong trào "Sáng kiến nhỏ - Lợi ích to" do CĐ cơ sở phát động cũng nhận được sự ủng hộ của tập thể lao động. Để phong trào đi vào thực chất, ngoài Ban Sáng kiến do CĐ cơ sở thành lập, ban giám đốc còn lập thêm Ủy ban Sáng kiến cải tiến kỹ thuật do phó tổng giám đốc phụ trách. Thông qua "hộp thư sáng kiến", NLĐ có thể trình bày ý tưởng với CĐ và DN. Mỗi ý tưởng đóng góp của NLĐ dù được áp dụng hay không đều được thưởng khuyến khích với mức 50.000 đồng/lần. Những ý tưởng hay, có tính khả thi sẽ được Ủy ban Sáng kiến cải tiến kỹ thuật tạo điều kiện về thời gian lẫn kinh phí để thực hiện. Theo ông Phạm Viết Bằng, Chủ tịch CĐ công ty, nhờ chính sách khen thưởng hợp lý từ ban giám đốc mà phong trào lao động sáng tạo ở DN ngày càng lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm, NLĐ hiến kế hàng chục giải pháp, sáng kiến có giá trị, làm lợi cho DN trên 5 tỉ đồng/năm. Thông qua phong trào, nhiều tấm gương lao động tiêu biểu xuất hiện và trở thành người truyền cảm hứng sáng tạo cho tập thể NLĐ, như chị Nguyễn Thị Huyền (Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2014), anh Nguyễn Thanh Hiền (Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017)...

Phong trào thưởng tăng năng suất được Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng phát động từ đầu năm

Tăng thu nhập cho NLĐ

Gần 2 tháng qua, hàng trăm CN Công ty TNHH Toàn Thắng (100% vốn nước ngoài; KCN Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) tham gia rất hăng hái vào phong trào thi đua "Vượt khoán có thưởng" do CĐ cơ sở và ban giám đốc phát động.

Ông Đinh Văn Giai, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết phong trào thi đua "Vượt khoán có thưởng" ra đời khi DN cần bảo đảm tiến độ thời gian giao hàng cho khách. Thời gian đầu, do các tiêu chí thi đua đưa ra chưa hợp lý cùng với đó là chính sách khen thưởng chưa thực sự hấp dẫn nên ít NLĐ nhiệt tình tham gia. Qua thăm dò ý kiến CN, CĐ cơ sở đã chủ động tham mưu cùng ban giám đốc xây dựng phương án thưởng lũy tiến cho CN tùy theo số lượng sản phẩm làm ra. Được ghi nhận công sức xứng đáng nên 100% CN ủng hộ phong trào. Có thể thấy được hiệu quả của phong trào này khi sản lượng tăng từ 25 lên 30 tấn sản phẩm/ngày; năng suất lao động tăng bình quân 10%, có ngày tăng 20%. Điều có ý nghĩa hơn là thu nhập của NLĐ cũng tăng từ 8%-15%. Là một trong những CN thường xuyên được nhận thưởng, chị Cao Thị Hằng bộc bạch: "Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, đó là lý do tôi và nhiều đồng nghiệp ủng hộ tích cực phong trào thi đua do CĐ phát động. Khi công sức lao động bỏ ra được thưởng xứng đáng, chắc chắn CN sẽ phấn khởi".