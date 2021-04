Sau thời gian dài chuẩn bị, LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM đã chính thức đưa mô hình hoạt động mới theo cụm Công đoàn (CĐ) cơ sở 16 phường vào triển khai từ năm 2021. Với mô hình này, các CĐ trên cùng địa bàn phường có thể dễ dàng kết nối, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, sự thay đổi này cũng sẽ giúp tiếng nói của CĐ cơ sở có trọng lượng hơn khi tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề tại địa phương.



Dám nghĩ, dám làm

Hướng hoạt động về cơ sở là chủ trương của LĐLĐ quận Gò Vấp từ nhiều năm qua nhằm nâng chất hoạt động CĐ cơ sở, vừa quảng bá hình ảnh CĐ vừa chăm lo cho đoàn viên nhiều hơn, hiệu quả hơn và thiết thực hơn. Minh chứng là LĐLĐ quận đã không ngừng thay đổi cách làm, đồng hành, hỗ trợ cơ sở nhiều hơn, rất nhiều hoạt động lớn thay vì hướng dẫn cơ sở tổ chức như trước thì nay, LĐLĐ quận sẵn sàng hợp tác để triển khai tại doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, vì số lượng cán bộ CĐ chuyên trách có hạn nên cách làm này chỉ phù hợp với các CĐ cơ sở có đông đoàn viên chứ chưa thể vươn tới CĐ cơ sở ít đoàn viên.

Vì vậy, để giải quyết bài toán trên, LĐLĐ quận đã quyết định thử nghiệm mô hình hoạt động theo cụm phường. Với mô hình này, đoàn viên và CĐ cơ sở trên cùng một phường sẽ được kết nối với nhau, tham gia các hoạt động chăm lo cho đoàn viên trên địa bàn; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động. Để thực hiện mục tiêu này, LĐLĐ quận đã vận động chính quyền các phường đồng ý về mặt chủ trương bởi đây là mô hình liên kết hoàn toàn mới. Sau khi nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, LĐLĐ quận đã triển khai trực tiếp đến các CĐ cơ sở. Điều đáng mừng là nhiều CĐ cơ sở sẵn sàng tham gia mô hình liên kết này. Đến nay, mỗi cụm CĐ cơ sở phường đã liên kết được trên 10 CĐ cơ sở. Trên cơ sở này, LĐLĐ quận đã triển khai thí điểm một số hoạt động chung cho các cụm. Tiêu biểu là cuộc thi "Góc bếp yêu thương" nhằm hỗ trợ nữ công nhân (CN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng cuộc thi, các cụm CĐ cơ sở phường đã vận động kinh phí, phân công nhân sự đến nhà CN khảo sát, tiến hành sửa chữa, thiết kế bếp cho họ, đồng thời quay video quá trình thực hiện. Là người tham gia cuộc thi, ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch CĐ chợ Gò Vấp (đại diện cụm CĐ cơ sở phường 4), cho rằng mô hình hoạt động mới rất thích hợp với các CĐ cơ sở có ít đoàn viên. "Cụm CĐ cơ sở phường 4 được giao hỗ trợ sửa chữa bếp cho gia đình chị Đinh Thị Thủy - CN Công ty CP Garmex Sài Gòn, là mẹ đơn thân. Để hoàn thành công trình, chúng tôi bỏ ra 4 ngày thi công. Dù vậy, ai cũng hết lòng vì hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị Thủy. Chứng kiến niềm vui của gia đình chị khi công trình hoàn thành, chúng tôi cũng vui lây. Chính những việc làm như vậy khiến tôi và các đoàn viên thấy hoạt động CĐ thêm ý nghĩa" - ông Hùng bộc bạch.

LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM và đại diện cụm Công đoàn cơ sở phường 6 tặng “Góc bếp yêu thương” cho gia đình công nhân khó khăn

Là mô hình hoạt động mới nên ngay từ đầu, LĐLĐ quận luôn theo dõi để hỗ trợ các cụm CĐ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, cho biết: "Chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho CN, giúp họ có căn bếp an toàn, tiện nghi hơn. Cuộc thi đã thành công ngoài mong đợi và điều vui mừng hơn cả là các cụm CĐ cơ sở đã có sự liên kết, phối hợp nhau rất tốt để thực hiện mục tiêu chung. Với sự khởi đầu này, hy vọng mô hình sẽ tạo sức bật giúp các CĐ cơ sở ngày càng hoạt động hiệu quả hơn".

Vì lợi ích người lao động

Tương tự, những năm vừa qua, CĐ Cao su Việt Nam đã liên tục thay đổi, thử nghiệm các chương trình hoạt động mới nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên trong giai đoạn ngành cao su gặp nhiều khó khăn. Trong đó, phải kể đến việc CĐ ngành không ngừng hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể cấp ngành áp dụng đối với 53 đơn vị doanh nghiệp trong tập đoàn.

Theo ông Võ Việt Ngân, Phó Chủ tịch CĐ ngành, chỉ có thông qua thương lượng xây dựng thỏa ước chất lượng thì cuộc sống của người lao động (NLĐ) mới được bảo đảm. Sau nhiều lần thương lượng, bổ sung, thỏa ước ngành đã có nhiều điểm tiến bộ, có lợi cho CNVC-LĐ như: tổ chức bữa ăn giữa ca (20.000 đồng/suất), hỗ trợ NLĐ đặc biệt khó khăn (tối thiểu 1 triệu đồng/trường hợp), lao động nữ được nghỉ dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 và hưởng nguyên lương…

Không dừng lại ở đó, CĐ ngành còn tập trung vào nhiều dự án lớn góp phần thay đổi cuộc sống của CN. Điển hình là việc xây dựng Làng CN cao su. Theo ông Ngân, các dự án phát triển cao su của tập đoàn đã vươn đến những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đây là những khu vực còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhà ở. Thấu hiểu điều đó, Nghị quyết Đại hội CĐ Cao su Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra mục tiêu xây dựng 1-2 Làng CN cao su để ổn định chỗ ở cho CN, đáp ứng an sinh xã hội. Đến nay, Làng CN cao su đầu tiên đã khởi công tại xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (khu vực Công ty CP Cao su Sa Thầy). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỉ đồng, gồm các hạng mục như đường giao thông, điện, nước và các thiết chế văn hóa như nhà ở, nhà văn hóa, sân thể thao… sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 130-150 gia đình CN. Để hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng, trong năm 2020, CĐ ngành đã vận động các đơn vị, cá nhân trong tập đoàn ủng hộ gần 6 tỉ đồng.

Chị Lê Thị Hằng, CN Công ty CP Cao su Sa Thầy, cho biết gia đình chị rất mong ngóng Làng CN cao su được hoàn thành để có nơi ở ổn định. "Gia đình tôi tới đây lập nghiệp hơn 8 tháng qua và nhiều lần phải chuyển nơi ở trọ, vì vậy mong muốn lớn nhất của chúng tôi là có được nơi ở ổn định" - chị Hằng tâm sự.

Một mô hình hay, ý nghĩa khác do CĐ cao su khởi xướng từ năm 2021 nhận được sự ủng hộ tích cực từ đoàn viên là thành lập Quỹ "Mái ấm CĐ" nhằm hỗ trợ kịp thời đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, bị hư hại về nhà ở do ảnh hưởng bởi thiên tai và đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2-2021, nguồn quỹ ban đầu từ sự đóng góp của đoàn viên với mức 130.000 đồng/người/năm. Từ nguồn quỹ này, đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 50 triệu đồng/trường hợp.