Tết ấm áp cho công nhân khó khăn

"Tôi cứ lo lắng Tết năm nay sẽ buồn lắm. Ai ngờ, tôi được đón một cái Tết vui cùng các anh chị đồng nghiệp và còn có quà mang về cho cả nhà"- chị Trần Thị Thu Thủy, công nhân (CN) Công ty TNHH May Bình Hòa, chia sẻ tại chương trình "Xuân đong đầy hạnh phúc" do Công đoàn (CĐ) Dệt may TP HCM tổ chức nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.

Góp Tết cho công nhân ở lại

Chị Thủy quê ở Quảng Nam, làm CN may đã 3 năm nhưng cũng 3 năm liền chị chưa về ăn Tết cùng gia đình lần nào. Chồng chị làm CN xây dựng, việc làm lúc có lúc không nên thu nhập rất bấp bênh. "Tết ở nhà trọ buồn lắm. Mọi người đều về quê ăn Tết hoặc đi viếng họ hàng, bạn bè, đi chơi Tết, chỉ còn nhà tôi ở lại phòng trọ xem ti vi. Năm nay, nghe nói có mấy phòng ở lại. Tôi sẽ rủ mấy anh chị hùn nhau tổ chức một bữa tất niên vì ở chung dãy trọ thì đã xem nhau như người một nhà"- chị Thủy kể.

Chương trình "Xuân đong đầy hạnh phúc" do Công đoàn Dệt may TP HCM tổ chức cho công nhân khó khăn

Tham gia chương trình, hơn 300 CN may được đón một cái Tết đầm ấm với bánh tét, củ kiệu và dưa hấu. Mọi người còn hào hứng với gameshow "A lô âm nhạc", bốc thăm trúng thưởng, thi hát karaoke, giao lưu cùng các nghệ sĩ… Ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch CĐ Dệt may TP, cho biết: "Ngành Dệt may Việt Nam năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải thu hẹp sản xuất, giảm CN. Vì thế, đời sống CN dệt may rất khó. CĐ ngành mong muốn mang đến cho các anh chị em một cái Tết vui vẻ bằng bữa tất niên ấm cúng, những món quà đầy tình cảm".

Công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết đã có một bữa tiệc tất niên ấm áp bên bạn bè

Công nhân tham gia thi hát karaoke

Năm nay, UBND quận Tân Bình, TP HCM đã phối hợp với LĐLĐ và Hội LHPN quận tổ chức Ngày hội gói bánh tét. Ngày hội đã huy động hơn 100 CNVC-LĐ gói 400 đòn bánh tét. Toàn bộ số bánh này được tặng cho CN ở các khu nhà trọ không có điều kiện về quê ăn Tết, người dân nghèo trên địa bàn quận Tân Bình.

Ngày hội gói bánh tét để tặng cho công nhân các nhà trọ, người dân nghèo trên địa bàn quận Tân Bình, TP HCM ăn Tết

Bà Thái Thị Lan Chi, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM thăm và tặng quà Tết cho công nhân khó khăn

Cùng nhau đón Xuân

Để tạo không khí vui tươi trong những ngày Tết đồng thời hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn, LĐLĐ quận 1, TP HCM đã tổ chức hàng loạt các hoạt động chào Xuân như Hội thi làm cành mai, cành đào, làm mứt Tết để bán đấu giá gây quỹ chăm lo Tết cho người lao động khó khăn; Chương trình văn nghệ Hương sắc mùa Xuân gây quỹ ủng hộ CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, đoàn viên của các nghiệp đoàn xe ôm, xích lô, CN không có điều kiện về quê đón Tết.

Hội thi làm mứt Tết bán đấu giá để chăm lo cho công nhân khó khăn do LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức

Trong dịp Tết Kỷ Hợi, LĐLĐ quận 1 đã đến tận doanh nghiệp để tặng 600 phần quà Tết cho CN khó khăn tại Công ty TNHH E.Land Việt Nam, Công ty CP Savimex, Công ty CP Thủy sản Trung Sơn. Nhìn thấy các cán bộ CĐ quận 1 bày biện trái cây, nước uống, hạt dưa… nhiều CN Công ty TNHH E.land Việt Nam, đóng tại huyện Củ Chi, TP HCM, rất xúc động.

Những món quà Tết của LĐLĐ quận 1, TP HCM cho công nhân khó khăn

Chị Dương Thị Tấn (quê ở Long An) kể: "Lần đầu tiên tôi được nhận quà Tết từ tổ chức CĐ quận nên rất vui. Vào những năm trước, Tết trôi qua lặng lẽ vì gia đình tôi quá khó khăn. Chồng tôi làm bị bệnh hở van tim nên chỉ làm được việc nhẹ, mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào lương CN của tôi. Vợ chồng tôi có 3 con (1 cặp sinh đôi) nên năm nào ráng lắm mua được cặp dưa hấu chưng Tết và nồi thịt kho. Với số tiền của LĐLĐ quận tặng, tôi sẽ dẫn tụi nhỏ ra chợ sắm mỗi đứa một bộ đồ mới". Kể đến đây, đôi mắt người mẹ 37 tuổi ươn ướt nhưng mọi người đều biết Tết nay chị rất vui.

Công nhân Công ty TNHH E.Land Việt Nam có một cái Tết đầm ấm

Tại chương trình, ông Kim Bon Hee, giám đốc Công ty TNHH E.Land Việt Nam, xúc động: "Tôi rất cảm ơn tình cảm của tổ chức CĐ dành cho CN của công ty. Các anh chị cán bộ CĐ không ngại đường xa đến tận doanh nghiệp để tổ chức họp mặt, tặng quà cho CN. Tết nay, CN công ty đã có một cái Tết ấm áp".

CNVC-LĐ quận 5, TP HCM xin chữ vào ngày đầu năm để cầu may mắn, bình an

Để hỗ trợ chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, LĐLĐ quận 5 đã tổ chức Ngày hội Xuân nghĩa tình với hàng loạt các hoạt động như Hội thi trang trí món ăn ngày Tết, chụp ảnh Xuân, xin chữ ông đồ, cắt tóc miễn phí, trò chơi dân gian… Đặc biệt, tại ngày hội, LĐLĐ quận tổ chức hội thu dưa món, thịt ngâm để tặng cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội ẩm thực thu sản phẩm tặng cho CNVC-LĐ khó khăn của LĐLĐ quận 5, TP HCM tổ chức

CNVC-LĐ quận 5, TP HCM tham gia chương trình cắt tóc miễn phí





Bài và ảnh: Hồng Đào