Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức vừa phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức và lãnh đạo của UBND phường, Ban chỉ huy Công an các phường đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các cá nhân là người nước ngoài hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Ông Murat Kaymakcigglu (Thổ Nhĩ Kỳ) xúc động đón nhận phần quà từ bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức trao tặng

Đoàn đã đến thăm và hỗ trợ cho 33 cá nhân người Philippines, 1 người Đức, 1 người Lào, 1 người Uganda; đa phần là giáo viên Anh ngữ, phụ việc nhà, lao động tự do….Tại các điểm đến thăm, bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức đã ân cần thăm hỏi, lắng nghe, trao đổi về những khó khăn của các cá nhân là người nước ngoài trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời mong muốn các cá nhân tiếp tục đồng thuận, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố để sớm đưa Thành phố trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Các cá nhân là người nước ngoài nhận quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức

Hầu hết các cá nhân đều đồng thuận với những biện pháp giãn cách xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố đề ra, đồng thời rất vui khi được đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức đến tận nơi thăm hỏi, động viên, hỗ trợ… ".Đây là niềm hạnh phúc rất lớn đối với mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều" – Ông Murat Kaymakcigglu, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ.

Từ ngày 19-8 đến nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức đã phối hợp Công an thành phố Thủ Đức rà soát và hỗ trợ cho 62 cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức gặp khó khăn, với tổng số tiền là 155 triệu đồng (mỗi suất hỗ trợ trị giá 2,5 triệu đồng, gồm tiền mặt 2 triệu đồng và túi thực phẩm trị giá 500.000 đồng).

Các cá nhân là người nước ngoài nhận quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức và Công an thành phố Thủ Đức tặng

Riêng trường hợp ông Ông Murat Kaymakcigglu (Thổ Nhĩ Kỳ), ngoài phần quà nhận, ông còn được tình nguyện viên của Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người nước ngoài của thành phố Thủ Đức tặng thêm 3 triệu đồng cùng các thiết bị y tế đi kèm do ông bị suyễn nặng..



Bà Trịnh Thị Mỹ Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Thủ Đức, tặng quà cho lao động nước ngoài

Song song với công tác phối hợp rà soát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức còn duy trì Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức gặp khó khăn do tác động bởi dịch dịch Covid -19. Được biết trong thời gian qua, tổ đã tiếp nhận 21 tin, trong đó có 19 tin nhờ đi chợ hộ, 2 tin yêu cầu hỗ trợ về y tế.