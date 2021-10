Ông TRẦN NGỌC THUẬN - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Giúp cha mẹ các em an tâm công tác

Hai năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh. Tuy nhiên, dù khó khăn bao nhiêu thì việc chăm lo cho thế hệ tương lai vẫn luôn được ưu tiên và đó là lý do Quỹ Khuyến học 28-10 của ngành cao su ra đời. Sau 8 năm hoạt động, quỹ đã chi khen thưởng gần 4.000 học sinh, sinh viên với kinh phí trên 14 tỉ đồng. Năm nay, ngoài việc khen thưởng, tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi, quỹ còn chi hỗ trợ 461 sinh viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tôi tin rằng những hoạt động chăm lo trên không chỉ động viên các em tiếp tục phấn đấu học tập, vun đắp ước mơ mà còn giúp cha mẹ các em luôn an tâm công tác, cống hiến cho ngành.