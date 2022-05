Những ngày tháng 5 này, hơn 8.200 công nhân (CN) Công ty TNHH Shyang Hung Cheng Việt Nam (cụm sản xuất An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rất vui khi tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức như giải bóng đá, bóng chuyền, hội thi văn nghệ…



Tiết kiệm chi tiêu

Ấn tượng nhất có lẽ là "Ngày hội mua hàng giảm giá" được tổ chức ngay trong khuôn viên công ty từ ngày 10 đến 14-5. Các mặt hàng bày bán ở đây chủ yếu là nhu yếu phẩm, hàng gia dụng phục vụ đời sống hằng ngày của CN, tất cả đều được khuyến mãi từ 30%-70%. Ngoài ra, mỗi CN còn được nhận phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng và tham dự các chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn khác.

"Để có những sản phẩm giá rẻ như vậy, ngoài chủ động mời các doanh nghiệp (DN) tham gia, chúng tôi còn bố trí mặt bằng để họ thuận tiện bán hàng cho CN. 20 DN được lựa chọn là các đơn vị có uy tín, chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng" - ông Mai Thanh Tuyền, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết.

Sau giờ tan ca, nữ CN Nguyễn Thị Hoa hào hứng cùng đồng nghiệp ghé thăm các gian hàng để mua sắm. "So với ngoài thị trường thì giá cả các mặt hàng ở đây khá rẻ lại không mất nhiều thời gian đi chợ hay siêu thị. Nhiều chương trình khuyến mãi nên tôi mua nhiều thứ, về dùng dần sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Cách làm này của Công đoàn rất đúng thời điểm khi giá cả các mặt hàng thiết yếu đang tăng chóng mặt" - chị Hoa cho hay.

Tại Công ty TNHH Sao Việt (KCN Đồng An, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), những gian hàng giá rẻ trong khuôn viên công ty cũng thu hút rất đông CN đến mua sắm. Các mặt hàng ở đây được bán với giá ưu đãi nên nhiều CN sau giờ tan ca "tay xách nách mang" nhiều mặt hàng, ánh mắt sáng lên niềm vui.

Ngoài tổ chức những gian hàng giá rẻ, Công đoàn các Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Công ty TNHH Uni-President Việt Nam (KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương)… còn tổ chức hội thao với các môn thi đấu hấp dẫn như bóng đá (nam, nữ), bóng chuyền, kéo co, bơi lội… nhằm tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho CN sau giờ làm việc mệt nhọc.

Công nhân Công ty TNHH Shyang Hung Cheng nhận quà tặng từ LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Huy động nhiều nguồn lực chăm lo

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết nhằm động viên, cổ vũ đoàn viên - lao động yên tâm làm việc, hơn 2 tuần qua, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CN khó khăn. Ngoài kinh phí Công đoàn, các cấp Công đoàn cũng tranh thủ sự ủng hộ của người sử dụng lao động và cả lực lượng đoàn viên để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Phát hiện mình bị ung thư, chị Vi Thị Hồng, CN Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe ngày càng sa sút nên chị không thể đến công ty làm việc. Cảm thông với hoàn cảnh của chị, Công đoàn cơ sở đã phát động tập thể CN quyên góp ủng hộ. Chỉ sau 1 tuần phát động, Công đoàn công ty đã nhận được gần 80 triệu đồng. Số tiền này đã được đại diện ban chấp hành Công đoàn trao tận tay chị Hồng tại nhà trọ kèm những lời thăm hỏi, động viên chân tình.

Tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, ngoài hoạt động bán hàng giá rẻ cho CN, Công đoàn cơ sở còn phối hợp với ban giám đốc sửa chữa nhà (sơn mới, lợp tôn, thay mái) cho CN. Công đoàn công ty cũng đang lên danh sách CN khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để tặng quà động viên.

Mới đây, Công đoàn cơ sở đã đề xuất LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 320 hộp sữa cho nữ CN có con nhỏ. Tương tự, trong Tháng CN năm 2022, Công đoàn Công ty TNHH Esquel Garment Việt Nam (KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An) đã trao hơn 500 phần quà là nhu yếu phẩm cho những CN có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động.