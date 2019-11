"Khi người lao động (NLĐ) hiểu được Công đoàn (CĐ) và thấy CĐ thực sự mang lại lợi ích cho mình thì mới tự nguyện gia nhập" - ông Hồ Vũ Trường Giang, cán bộ CĐ chuyên trách LĐLĐ quận 10, TP HCM - nhấn mạnh như vậy khi chia sẻ với chúng tôi về công tác phát triển đoàn viên, vận động thành lập CĐ cơ sở.



Tạo sự hấp dẫn

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận 10 đã rà soát các đơn vị có từ 10 lao động trở lên để đưa vào danh sách vận động thành lập CĐ cơ sở hoặc tìm hiểu nguyện vọng của các nhóm lao động tự do về việc thành lập nghiệp đoàn (NĐ).

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng bảo hiểm tai nạn cho đoàn viên nghiệp đoàn ngành xây dựng phường 3, quận Gò Vấp, TP HCMẢnh: HỮU QUYỀN

Điển hình trong năm 2019, qua rà soát, có trên 100 đơn vị đủ điều kiện thành lập CĐ. Tuy nhiên, khi đi tận nơi tìm hiểu thì biết nhiều đơn vị đã giải thể hoặc chuyển nơi khác nên con số thực tế chỉ còn khoảng 70 đơn vị. Sau khi chốt danh sách, LĐLĐ quận mới tiếp xúc để vận động NLĐ vào CĐ. Một trong những cách tiếp cận NLĐ hiệu quả nhất là mời họ tham gia các hoạt động phúc lợi do LĐLĐ quận tổ chức. Ông Giang đưa ra ví dụ điển hình như thành lập NĐ xe ôm, ngoài việc tiếp xúc để lắng nghe nguyện vọng NLĐ, LĐLĐ quận mời họ tham gia vào chương trình "Ngày vì lợi ích đoàn viên". Tham gia chương trình này, NLĐ được tập huấn lái xe an toàn và thay nhớt xe miễn phí... Những việc làm thiết thực này khiến NLĐ ấm lòng, từ đó tự nguyện gia nhập CĐ. Ngày NĐ xe ôm của quận ra mắt, rất nhiều đoàn viên là NLĐ hành nghề xe ôm cảm thấy rất phấn khởi. Với cách tiếp cận bài bản, khoa học trên, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đã thành lập 59 CĐ cơ sở và NĐ với 1.800 đoàn viên.

Bà Nguyễn Thị Bạch Yến - Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM - cho biết việc tăng phúc lợi để thu hút đoàn viên là cách làm hiệu quả. Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH Tài nguyên Tri thức Việt Năng (quận Gò Vấp). Là đơn vị sử dụng khá đông lao động nhưng mới đây, công ty mới chính thức thành lập CĐ với sự tự nguyện làm đơn gia nhập của hầu hết NLĐ tại đây. Đó là kết quả của việc LĐLĐ quận đã thương lượng thành công thỏa ước lao động tập thể với doanh nghiệp, trong đó nhiều phúc lợi đã được bổ sung hoặc nâng cao hơn so với trước. Cụ thể, NLĐ được hưởng 100% lương theo hợp đồng khi nghỉ chờ việc do thiếu đơn hàng hoặc vì lý do khách quan; NLĐ được nhận các khoản phụ cấp, phúc lợi như nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi được hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng; NLĐ kết hôn được tặng 1-5 triệu đồng/người... Ông Đỗ Duy Thành, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Tài nguyên Tri thức Việt Năng, bày tỏ: "Công ty rất quan tâm, chăm lo cho NLĐ nhưng khi có thỏa ước thì các phúc lợi được nâng lên. Đó là lý do hầu hết NLĐ mong muốn có CĐ và tham gia vào CĐ. Bản thân tôi khi được chỉ định làm chủ tịch CĐ cũng cảm thấy rất vinh dự, bởi đây là cơ hội để đóng góp nhiều hơn cho công ty cũng như NLĐ".

Mở rộng đối tượng tập hợp

Nếu như những năm trước đây, các cấp CĐ tập trung phát triển đoàn viên ở khu vực doanh nghiệp thì năm 2019 đã có sự thay đổi rõ rệt. Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đối tượng tiếp cận của CĐ ngày càng được mở rộng, NLĐ tự do đang làm việc ở các ngành nghề như sửa môtô, xe máy, lao động nữ giúp việc nhà, giáo viên mầm non tại các nhóm trẻ hay lao động làm việc trong ngành xây dựng dân dụng, xe ôm hoặc rác dân lập... cũng đã được tập hợp vào tổ chức CĐ. "Đây là những ngành nghề lao động vất vả, có thể bị vi phạm về quyền lợi hoặc cần sự hỗ trợ về nghiệp vụ cũng như kiến thức pháp luật... Vì vậy, việc thành lập các NĐ để chăm lo, hỗ trợ tốt nhất cho họ là điều cần thiết" - bà Thúy nhấn mạnh.

Đã thành công trong việc phối hợp với Hội LHPN quận thành lập NĐ lao động nữ giúp việc nhà tại quận, ông Ngô Thanh Bắc - Chủ tịch LĐLĐ quận 6, TP HCM - kể: "Trong quá trình tiếp xúc với NLĐ để tìm hiểu tâm tư của họ, LĐLĐ hiểu được đây là một ngành nghề vất vả. Nếu may mắn gặp được người chủ tốt thì NLĐ sẽ thoải mái hơn nhưng nếu chủ khó khăn thì NLĐ cũng phải chấp nhận. Hiểu được tâm tư của họ nên chúng nỗ lực hết sức mình để tập hợp họ vào tổ chức CĐ, từ đó chăm lo tốt hơn". Lễ ra mắt NĐ lao động nữ giúp việc nhà diễn ra vào buổi tối nhưng tất cả 15 chị tham gia NĐ đều có mặt đầy đủ. Chị Phan Thị Thu, chủ tịch NĐ, bộc bạch: "Tôi mong rằng sau khi NĐ được ra mắt, các chị em làm công việc giúp việc nhà sẽ được quan tâm nhiều hơn và với vai trò là chủ tịch NĐ, tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình".