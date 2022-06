Thời gian dài chống chọi với bệnh tật khiến ước mơ về một mái ấm khang trang của chị Nguyễn Thị Kim Khánh, công nhân (CN) Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), ngày càng trở nên xa vời. Thế nhưng, mới đây, chị Khánh được LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng Mái ấm Công đoàn. Với chị, đây là sự hỗ trợ rất kịp thời và ý nghĩa.



Có nhà, cuộc sống ổn định hơn

Chị Khánh là 1 trong 2 CN tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam được hỗ trợ xây, sửa nhà trong Tháng CN.

Chồng chị sức khỏe yếu nên chỉ có thể làm công việc lặt vặt và chăm sóc 2 con. Nhiều năm qua, mọi chi tiêu trong nhà phụ thuộc vào đồng lương CN của chị, khoảng 7 triệu đồng/tháng. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng túng quẫn hơn khi 2 năm trước chị phát hiện bị ung thư vú (giai đoạn 2), phải tốn hơn 250 triệu đồng để phẫu thuật và trải qua 18 lần hóa trị, xạ trị. Vật vã với bệnh tật nhưng chị vẫn gắng gượng đi làm để lo cho gia đình và trả nợ tiền thuốc thang.

Mơ ước lớn nhất của chị là có tiền sửa lại căn nhà lá dột nát được cất từ hơn 20 năm trước tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Vài tháng trước, do xuống cấp trầm trọng nên căn nhà đổ sập, cả nhà chị phải về nhà bà ngoại xin tá túc. Để xây lại căn nhà với kinh phí ước tính khoảng 200 triệu đồng, vợ chồng chị phải vay mượn khắp nơi nhưng không đủ. Vì vậy, sự tiếp sức kịp thời của tổ chức Công đoàn khiến chị rất vui và xúc động. Những ngày qua, chứng kiến ngôi nhà mới dần thành hình, cả gia đình chị vô cùng hạnh phúc.

Vợ chồng anh Phạm Văn Ngây và chị Lâm Thị Lừu, CN Công ty CP Đầu tư Long Biên (quận Gò Vấp, TP HCM), cũng cảm thấy may mắn khi được LĐLĐ quận Gò Vấp hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn". Đến với nhau khi đã một lần đổ vỡ hôn nhân nên hơn ai hết, anh Ngây và chị Lừu luôn mong mỏi có được một mái ấm riêng. Dù gia đình anh Ngây có cho một phần đất ở quê nhà (xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nhưng anh chị vẫn chưa dám cất nhà bởi cuộc sống còn chồng chất nỗi lo.

Cả gia đình gồm 5 nhân khẩu phải ở trọ, bản thân chị Lừu đang nghỉ thai sản, một mình anh Ngây phải làm việc để lo cho cả nhà. Vì vậy, khi được LĐLĐ quận Gò Vấp hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng "Mái ấm Công đoàn", anh chị vui mừng khôn xiết. Anh Ngây tâm sự: "Vậy là cuối cùng ước mơ của tôi đã được thực hiện".

Vợ chồng chị Dư Thị Thúy Hiên xúc động khi nhận quà từ LĐLĐ TP Thủ Đức trong ngày bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

An tâm làm việc

Ngày nhận "Mái ấm Công đoàn", chị Dư Thị Thúy Hiên, CN Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 (TP Thủ Đức, TP HCM), rất xúc động.

Ngôi nhà cũ trước đây của chị Hiên đã xuống cấp trầm trọng, mùa mưa thường xuyên ngập nước, không có chỗ cho gia đình sinh hoạt. Thông cảm với hoàn cảnh của chị Hiên, LĐLĐ TP Thủ Đức quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình. Ngôi nhà tọa lạc tại đường 5, tổ 3, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức với kinh phí xây dựng khoảng 84 triệu đồng. Trong đó LĐLĐ TP Thủ Đức hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do các đoàn thể, công ty của chị Hiên và các nhà hảo tâm góp vào.

Căn nhà có diện tích 25,7 m2, được thay mới trần nhà, làm lại gác, sửa nhà vệ sinh, lót gạch, thay tôn. Được an cư trong căn nhà mới, vợ chồng chị rất hạnh phúc. Chị chia sẻ: "Mong rằng chương trình "Mái ấm Công đoàn" sẽ tiếp tục vươn xa để có nhiều hơn những đoàn viên như tôi được ổn định cuộc sống, từ đó an tâm làm việc".

Trong Tháng CN lần thứ 14, từ các nguồn vận động, LĐLĐ TP Thủ Đức đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên - lao động khó khăn về chỗ ở.