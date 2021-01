730.000 người nhận lương qua tài khoản

Theo BHXH Việt Nam, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là khoảng 3,2 triệu. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu người; chi trả qua tài khoản cá nhân cho hơn 730.000 người.

Ước tính, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 28% trên tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH - tăng 4% so kết quả đạt được năm 2019. Số người hưởng các chế độ BHXH một lần qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 44% trên tổng số người hưởng các chế độ BHXH một lần - tăng 7% so kết quả đạt được năm 2019. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM tại các vùng đô thị bình quân trên toàn quốc đạt 69% trên tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp - tăng 16% so với kết quả đạt được năm 2019.