Phải nghỉ việc một thời gian do trường học tạm thời đóng cửa khiến hàng ngàn giáo viên (GV) mầm non tại các trường công lập và ngoài công lập ở TP HCM rơi vào tình cảnh khó khăn. Sát cánh cùng đoàn viên, các Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở tại TP HCM đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực nhằm san sẻ khó khăn với họ.



Hơn cả sự sẻ chia

Lễ họp mặt, tặng quà cho 176 GV mầm non khó khăn do LĐLĐ quận 7, TP HCM tổ chức sáng 9-4 diễn ra trong không khí ấm cúng. Những GV đến nhận quà đều ý thức giữ khoảng cách an toàn với đồng nghiệp và tranh thủ động viên nhau vượt qua khó khăn trước mắt.

Chở con gái đến nhận quà, chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (SN 1988, GV Trường Mầm non Nam Long) vô cùng xúc động khi nhận được những lời hỏi thăm chân tình từ lãnh đạo LĐLĐ quận 7. Chị Phương cho biết từ sau Tết nguyên đán đến nay, do phải nghỉ dạy nên cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc hết vào đồng lương công nhân hơn 5 triệu đồng của chồng chị. Để có đồng vô đồng ra trang trải chi phí sinh hoạt, chị nhận chăm sóc cháu bé con người quen.

Đại diện LĐLĐ quận 9, TP HCM (bên phải) trao quà cho đoàn viên khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

"Hiểu được khó khăn của vợ chồng tôi nên chủ nhà trọ giảm tiền phòng từ 1,9 triệu đồng còn 1,4 triệu đồng/tháng. Nhờ vậy, tôi có thể tiết kiệm thêm được một khoản mua sữa cho con. Nay lại được nhận quà của tổ chức CĐ, tôi rất xúc động và hạnh phúc. Số tiền hỗ trợ và quà tặng giúp gia đình tôi tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt" - chị Phương bộc bạch.

Đó cũng là cảm nhận của chị Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1995, quê Long An), một đồng nghiệp cùng trường của chị Phương. Chị Nhi sống cùng cha mẹ, phải dậy sớm mỗi ngày để đi dạy, đến tối mới về nhà. Dịch bệnh bùng phát khiến chị nghỉ việc không lương. Hơn 2 tháng qua, chị cố tìm công việc bán thời gian để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt nhưng vô vọng.

Chị Nhi tâm sự: "Thời gian nghỉ dài đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống GV chúng tôi vì không có thu nhập. Với sự sẻ chia từ tổ chức CĐ, chúng tôi giải quyết được phần nào khó khăn. Chỉ mong sao dịch bệnh qua nhanh để chúng tôi được quay trở lại làm việc".

Từ ngày 8 đến 10-4, 553 GV mầm non khó khăn bị mất thu nhập do dịch bệnh Covid-19 như chị Phương và chị Nhi đã được LĐLĐ quận 7 thăm hỏi, tặng quà động viên tinh thần.

Thêm động lực vượt qua khó khăn

Chương trình họp mặt, tặng quà cho GV mầm non khó khăn do LĐLĐ quận 9, TP HCM tổ chức mới đây cũng diễn ra trong không khí ấm áp. Chúng tôi cũng chứng kiến nét mặt vui tươi, sự xúc động của họ khi được trao tận tay những phần quà cùng những lời động viên chân tình của các cán bộ CĐ.

Chị Nguyễn Hoàng Linh Trang (SN 1976, quê Nha Trang), GV Trường Mầm non tư thục Mai Hoa, sống cùng mẹ, chồng và 2 con nhỏ ở nhà trọ. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chị chỉ ở nhà trông con. Mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền thuê trọ đến tiền điện, nước, đều trông cả vào mức lương khoảng 7 triệu đồng của chồng chị. Chị Trang cho biết ban giám hiệu trường hứa sẽ hỗ trợ GV nhưng chưa thể thực hiện ngay được bởi đang gặp nhiều khó khăn. May mắn cho chị là chủ nhà trọ thông cảm nên đồng ý giảm 500.000 đồng/tháng tiền phòng.

"Hay tin mình được hỗ trợ, tôi rất vui và xúc động. Sự sẻ chia của tổ chức CĐ ở thời điểm này có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều đoàn viên khó khăn như tôi" - chị Trang bày tỏ.

Dịch bệnh cũng khiến chị Lê Mộng Ngọc, GV Trường Mầm non Mẹ Yêu Con, lâm cảnh khó khăn. Do không có thu nhập nên hơn 2 tháng qua, chị buộc phải dùng số tiền dành dụm trước đây để chi tiêu hằng ngày. Cũng như nhiều đồng nghiệp, chị rất lo dịch bệnh kéo dài và chỉ mong tình hình được cải thiện để có thể đi dạy trở lại.

"Bị mất thu nhập mấy tháng nay nên khi được tổ chức CĐ quan tâm và chia sẻ như vậy, chúng tôi rất cảm kích. Số tiền tuy nhỏ nhưng có thể giúp GV cải thiện bữa ăn hằng ngày" - chị Ngọc bộc bạch.