Với hàng trăm người lao động (NLĐ) ở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, ông Nguyễn Kim Qui, Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, như một người anh, người bạn chân tình, gần gũi, luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. Ông Qui là một trong 13 thủ lĩnh Công đoàn xuất sắc vừa được LĐLĐ TP HCM trao Giải thưởng 28-7.



Công nhân vững tâm trong lúc khó khăn

Dù chỉ bén duyên với Công đoàn từ cuối năm 2018 song ông Qui rất am hiểu về hoạt động của tổ chức này do nhiều năm phụ trách phòng tổ chức hành chính, thường xuyên kết nối, phối hợp với Công đoàn trong các hoạt động liên quan NLĐ. Do vậy, khi được NLĐ tín nhiệm bầu làm chủ tịch Công đoàn công ty, ông không ngần ngại nhận lấy trọng trách.

Với tinh thần trách nhiệm, suốt 4 năm qua, ông Qui luôn làm tốt vai trò của mình, là điểm tựa của hơn 500 NLĐ tại doanh nghiệp (DN). Kể về những kỷ niệm vui buồn trong quãng thời gian làm chủ tịch Công đoàn, ông Qui cho biết trong 4 năm ông phụ trách Công đoàn thì có đến 2 giai đoạn cả DN và NLĐ gặp phải khó khăn khiến ông trăn trở. Đó là khi có quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công - trong đó có sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành năm 2019 - và giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Theo ông Qui, khi quy định về đấu thầu với ngành dịch vụ công ích ra đời, nhiều DN đứng trước nguy cơ giảm việc làm và cắt giảm nhân sự. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 cũng không ngoại lệ khi hồ sơ đấu thầu gặp nhiều trở ngại, khiến hơn 50 công nhân (CN) tổ nạo vét hố ga, thông lòng cống có thể phải tạm ngưng việc nhiều tháng.

Không muốn NLĐ mất việc, DN và Công đoàn đã đưa ra giải pháp điều chuyển tạm thời các CN thuộc tổ này qua các tổ, đội khác, chờ hồ sơ đấu thầu hoàn tất. Tuy nhiên, công việc chuyên môn hoàn toàn thay đổi đã khiến tâm lý NLĐ bất an.

Lúc ấy, ông Qui và các cán bộ Công đoàn đã liên tục gặp gỡ, động viên họ, đồng thời kêu gọi NLĐ tại các tổ, đội khác sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn quy trình công việc cho đồng nghiệp mới. Nhờ vậy, hơn 50 CN đã giữ được việc làm cho đến khi quay trở lại công việc cũ. Từ sự việc đó, với sự gần gũi và chân tình, ông Qui càng được DN và NLĐ quý mến.

Giai đoạn khó khăn thứ 2 là khi dịch Covid-19 bùng phát, nhất là nửa cuối năm 2021, TP HCM áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, với đặc thù riêng về ngành nghề, NLĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 vẫn phải làm việc, thậm chí làm nhiều hơn do phải tăng cường cho các điểm mới như bệnh viện dã chiến... Dù được DN trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhưng đối mặt quá nhiều rủi ro, số CN nhiễm bệnh gia tăng từng ngày, nhiều người xong ca không dám về nhà mà ngủ luôn ngoài đường vì sợ mang mầm bệnh về cho vợ con…

Thương CN vất vả, là chủ tịch Công đoàn, ông Qui đã cùng với ban giám đốc công ty ngồi lại trao đổi, đưa ra những giải pháp chăm lo kịp thời, vừa động viên về tinh thần vừa hỗ trợ về vật chất. Hằng tuần, Công đoàn mua nhu yếu phẩm, thực phẩm rồi phân công nhau đưa tới tận gia đình NLĐ tại các khu nhà trọ, khu cách ly, bệnh viện; trang bị tủ thuốc để phát miễn phí cho NLĐ nhiễm bệnh hoặc cần tăng cường sức khỏe. Ông Qui còn đề xuất DN hỗ trợ 63 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho 528 NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh với số tiền 300 triệu đồng...

Từng được Công đoàn giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất, chị Lưu Ngọc Lan, CN Đội Vệ sinh 3, rất cảm động. Chị nhớ lại: "Tháng 7 năm ngoái, trong lúc tôi nghỉ thai sản, cả gia đình mắc Covid-19; thuốc men, thực phẩm đều thiếu thốn. Nhờ Công đoàn định kỳ gửi thuốc cũng như gạo, thịt, rau củ đến tận nhà trọ mà cả gia đình tôi mới bình an vượt qua nguy khó".

Để làm được những việc ấy một cách nhanh chóng và kịp thời, ông Qui cùng các cán bộ Công đoàn đã phải làm việc "3 tại chỗ" suốt nhiều tuần. Ông tâm sự: "Điều đáng mừng nhất là không CN nào bị mất việc và tất cả anh em mắc bệnh đều đã hồi phục. Nhìn lại thì chính những khó khăn ấy đã giúp NLĐ và DN hiểu nhau, gắn bó với nhau hơn".

Ông Nguyễn Kim Qui (bìa phải) luôn gần gũi với người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, TP HCM

Tiếp sức kịp thời

NLĐ luôn trân trọng ông Qui bởi ông sẵn sàng nói lên tiếng nói của họ. Năm nào ông cũng mạnh dạn thương lượng để có thêm nhiều phúc lợi vào thỏa ước lao động tập thể.

Trong năm 2022, Công đoàn đã thương lượng thành công để nâng cao nhiều chính sách chăm lo cho NLĐ như: nâng tiền ăn giữa ca từ 25.000 đồng lên 27.000 đồng/suất; nâng mức hỗ trợ NLĐ kết hôn từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng/người; bổ sung khoản hỗ trợ chi phí nghỉ mát cho người thân NLĐ với mức 50%; tăng các khoản khen thưởng con em NLĐ học giỏi; tăng gấp đôi khoản hỗ trợ NLĐ hoặc người thân qua đời.

Ngoài ra, công ty cũng đặc biệt quan tâm vấn đề sức khỏe của NLĐ. Ngoài việc trang bị đồng phục, bảo hộ lao động với mức 2,1 triệu đồng/người/năm và chi phí khám sức khỏe định kỳ với mức 710.000 đồng/người, DN còn bổ sung chi phí tiêm ngừa viêm gan B cho NLĐ và khám tầm soát các bệnh phụ khoa cho nữ CN, giúp họ an tâm hơn.

Không dừng lại ở đó, Công đoàn công ty còn thành lập Quỹ tương trợ, NLĐ gặp phải khó khăn đột xuất được vay không lãi suất từ 5 - 10 triệu đồng. Công đoàn vận động NLĐ chung tay đóng góp cho quỹ nhằm trợ giúp người bị bệnh tật phải điều trị dài ngày hoặc gia đình hữu sự, mức hỗ trợ tùy theo từng hoàn cảnh. Từ khi quỹ này ra đời đã tiếp sức rất nhiều gia đình CN, giúp họ sớm ổn định sau những biến cố.

Công đoàn Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8 còn cùng với DN xây dựng chính sách hỗ trợ NLĐ học tập, nâng cao trình độ. Trong đó, DN đài thọ toàn bộ chi phí cho NLĐ hoàn thành bậc THPT và tạo điều kiện về thời gian nếu họ có nguyện vọng học cao hơn.

Chính sách này đã giúp nhiều CN hoàn thành ước mơ của mình. Anh La Minh An, nhân viên bảo vệ, cảm kích: "Vì hoàn cảnh nên khi học đến lớp 12, tôi nghỉ để đi làm. Vừa qua, khi được chú Qui động viên, tôi quyết tâm học lại để có được tấm bằng. Tôi rất vui khi DN và Công đoàn quan tâm đến mọi mặt đời sống của NLĐ".

Giản dị, gần gũi, hết lòng vì NLĐ và tâm huyết với hoạt động Công đoàn là những đức tính nổi bật ở ông Nguyễn Kim Qui. Giải thưởng 28-7 là phần thưởng xứng đáng đối với nỗ lực chăm lo cho NLĐ của ông suốt thời gian qua". Ông TRƯƠNG CÔNG HỒ - Chủ tịch LĐLĐ quận 8, TP HCM