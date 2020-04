Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải vừa ký hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân 2020 để LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cụ thể hoá. Trong đó, có sự khác nhau về chủ đề Tháng Công nhân của các cấp Công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.



LĐLĐ TP HCM khảo sát phòng dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Worldon Việt Nam - KCN Đông Nam, huyện Củ Chi Ảnh: HỒNG ĐÀO

Theo đó, các cấp Công đoàn đủ điều kiện, tiếp tục thực hiện Tháng Công nhân năm 2020 theo chủ đề "Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt" với các hoạt động: Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" để đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, hiệu quả, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động. Triển khai sâu rộng chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn, đội ngũ an toàn vệ sinh viên và người lao động; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên bằng hình thức trực tuyến...

Hoạt động thực hiện "Thu nhập tốt" tập trung thương lượng để ký mới hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, trong đó đặc biệt quan tâm điều khoản về lương, thưởng, phụ cấp, cải thiện và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bữa ăn ca của người lao động.

Các cấp Công đoàn nơi có doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thực hiện Tháng Công nhân năm 2020 theo chủ đề "Duy trì việc làm – An toàn lao động – Thu nhập ổn định". Trong đó, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động để ổn định sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động; nâng cao vai trò của công đoàn cơ sở trong việc giám sát người sử dụng lao động khi thực hiện cắt giảm lao động, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động khi bị cắt giảm lao động; quan tâm đến lao động nữ, lao động có con nhỏ, lao động gặp nhiều khó khăn.

Đối với những doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất kinh doanh, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động giới thiệu việc làm cho người lao động hoặc tư vấn cho họ chuyển nghề, cung cấp thông tin tuyển dụng từ các cơ quan khác nhau, nơi tiếp nhận lao động, đặc biệt, tìm cách hỗ trợ thu nhập cho người lao động.

Tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa cán bộ Công đoàn với các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với chủ đề "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19", đề xuất các giải pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động.

Các hoạt động thực hiện "Ổn định thu nhập" tập trung vào chủ động nắm bắt tình hình công nhân gặp khó khăn do giảm việc làm, đặc biệt là công nhân nữ, công nhân có con nhỏ, công nhân bị ốm đau, bệnh tật, gia đình có nhiều thế hệ làm công nhân để tư vấn, hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách của doanh nghiệp, đơn vị và của Nhà nước.