Công đoàn TP HCM đồng lòng chống dịch, khôi phục sản xuất

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, từ "tâm dịch" TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Trần Thị Diệu Thúy khẳng định quyết tâm cao của đội ngũ CNVC-LĐ, cán bộ Công đoàn Thành phố đồng lòng cùng chính quyền Thành phố, doanh nghiệp và cả nước sớm kiểm soát và chiến thắng đại dịch Covid-19 để khôi phục sản xuất đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Trong đó, các cấp Công đoàn Thành phố sẽ chủ động phối hợp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phương án, cơ sở vật chất chuẩn bị trở lại khôi phục sản xuất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp với chủ đề "Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch"; các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội "Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên - Mỗi Công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện", phát huy nhân rộng các mô hình: Túi thuốc cho F0; suất cơm nghĩa tình Công đoàn hỗ trợ các hộ khó khăn, lực lượng phòng chống dịch; mô hình tư vấn sức khỏe, tâm lý phòng ngừa dịch bệnh Covid-19; đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà cho đoàn viên, người lao động; đường dây nóng "An sinh công đoàn"; mô hình đi chợ hộ cho đoàn viên; mô hình "Oxy trao tay, tâm hồn rộng mở", mô hình "an toàn phòng chống dịch, an toàn sản xuất", mô hình "Câu lạc bộ chủ nhà trọ miễn, giá thuê trọ"…