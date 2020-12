Tận dụng nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình (trực thuộc LĐLĐ TP Hà Nội), đoàn viên, CNVC-LĐ nghèo ở Hà Nội đã tạo được việc làm mới, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống



Chia sẻ kịp thời

Nhiều năm trước, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Vân (giáo viên Trường Mầm non Trần Phú, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau bởi đồng lương hạn hẹp, chồng chị không có việc làm ổn định, gia đình lại có 3 con nhỏ. Với quyết tâm thoát nghèo, chị Vân đã tận dụng đất của gia đình để lại để xây dựng chuồng trại. Cơ sở vật chất đã có nhưng chị Vân vẫn chưa thực hiện được dự định do gặp khó khăn về vốn để mua con giống. Đang loay hoay tìm cách đưa chuồng trại sớm đi vào hoạt động, đầu năm 2019, chị Vân mừng rơi nước mắt khi thông qua hướng dẫn của Công đoàn (CĐ) Trường Mầm non Trần Phú và LĐLĐ huyện Chương Mỹ, chị đã được Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho vay 20 triệu đồng.

Với số vốn vay, chị Vân đã mua cây giống (bưởi), con giống (gà, vịt và cá) để làm kinh tế chuồng trại. Chỉ trong thời gian ngắn, mô hình chuồng trại của gia đình chị đã được mở rộng với 60-70 gốc bưởi và 1.000 con gà. Nhờ đó, mỗi năm gia đình chị có thêm thu nhập khoảng 60-70 triệu đồng. "Nhờ đồng vốn nghĩa tình của tổ chức CĐ mà cuộc sống gia đình tôi bớt khó khăn" - chị Vân bộc bạch. Tương tự là trường hợp của anh Nguyễn Anh Dũng - nhân viên y tế Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội. Vợ không có việc làm, anh Dũng gánh vác kinh tế gia đình với 2 con nhỏ đang tuổi ăn học bằng đồng lương nhân viên hạn hẹp. Qua hướng dẫn của CĐ cơ sở và LĐLĐ thị xã Sơn Tây, anh Dũng vay 20 triệu từ Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình để đầu tư mở một cửa hàng đông lạnh nhỏ tại nhà. "Số vốn không quá lớn nhưng thực sự là điểm tựa giúp tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn mà không phải tìm đến những nguồn vay không chính thống. Hơn nữa thủ tục vay lại đơn giản, gọn nhẹ, tiền được giải ngân nhanh chóng, tiền gốc được trả dần hằng tháng cùng với tiền lãi giảm dần theo dư nợ gốc nên không tạo áp lực trả nợ cho người vay" - anh Dũng chia sẻ. Hiện tại, sau khi trừ chi phí, cửa hàng đông lạnh đem lại lợi nhuận cho gia đình anh Dũng từ 3-4 triệu đồng/tháng, kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể, chất lượng sống được nâng lên.

Cán bộ Quỹ Trợ vốn tham quan mô hình chuồng trại của chị Nguyễn Thị Vân

Cải thiện thu nhập

Ngoài 2 trường hợp kể trên, còn rất nhiều đoàn viên, CNVC-LĐ đã được Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô hỗ trợ thoát nghèo trong những năm qua.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình, cho biết hơn 10 năm đi vào hoạt động, quỹ đã giải ngân trên 300 tỉ đồng cho hơn 30.000 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ vay vốn. Riêng trong năm 2020, trước những tác động khó khăn của dịch Covid-19, công tác cho vay vốn càng được đẩy mạnh để kịp thời hỗ trợ người lao động. Trong năm, Quỹ Trợ vốn CNVC-LĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân 61,4 tỉ đồng cho 2.643 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ vay vốn. Trong đó, có 1.513 đoàn viên vay 33,8 tỉ đồng cho mục đích sản xuất - kinh doanh cải thiện thu nhập. Ngoài ra, đoàn viên, CNVC-LĐ còn vay vốn để mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa cải tạo nhà và học nghề để tìm kiếm việc làm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng cho biết công tác cho vay được bảo đảm chặt chẽ. Hồ sơ, thủ tục vay vốn ngày càng được hoàn thiện, thuận tiện cho người vay vốn. Công tác giải ngân diễn ra tuyệt đối an toàn, đúng đối tượng, quy trình vay vốn từng bước được cải tiến và ngày càng hoàn thiện theo đúng trình tự, thủ tục từ khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký kết hợp đồng cho đến việc tổ chức giải ngân, tiền mặt được trao trực tiếp đến tận tay người vay tại CĐ cơ sở, có sự chứng kiến của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Đặc biệt, trong tháng 3 và tháng 4-2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội, công tác giải ngân đã được Quỹ Trợ vốn nghiên cứu triển khai, tổ chức thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản người vay giúp cho việc luân chuyển nguồn vốn bảo đảm hiệu quả, không bị gián đoạn. Qua kiểm tra cho thấy cơ bản các thành viên vay vốn từ quỹ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Thu nhập bình quân hộ gia đình đoàn viên, CNVC-LĐ tăng 1,5-2 triệu đồng/tháng/hộ gia đình.