Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn trong các doanh nghiệp (DN), KCN-KCX, thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, từ ngày 11-8, Công ty TNHH HAL Việt Nam (KCN Thăng Long; huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã triển khai phương án sản xuất "3 tại chỗ" nhằm vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất.



An tâm làm việc

Để công nhân (CN) an tâm thực hiện "3 tại chỗ", Công đoàn đã đề xuất với công ty trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt cá nhân cho mỗi người cũng như đầu tư trang thiết bị tiện nghi (máy điều hòa, bình nước nóng lạnh, máy giặt, máy sấy) tại khu nhà ăn, nghỉ ngơi, sinh hoạt của CN.

Bên cạnh đó, công ty còn trang bị các thiết bị tập thể dục để CN rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc. CN thực hiện "3 tại chỗ" cũng được công ty hỗ trợ 4 bữa ăn/ngày bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, được trợ cấp 100.000 đồng/ngày, ngoài việc hưởng 100% lương theo quy định. Phấn khởi với sự chăm lo của DN, anh Nguyễn Hữu Hoan bộc bạch: "Khi công ty triển khai "3 tại chỗ", chúng tôi có chút lo lắng vì nghĩ môi trường ăn nghỉ không thể bằng ở nhà. Thế nhưng, ban giám đốc đã chăm lo rất chu đáo nên chúng tôi hoàn toàn an tâm". Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết ngoài bộ phận thực hiện "3 tại chỗ", DN cũng có hơn 200 CN đang ở trong vùng bị cách ly, phong tỏa, không thể đi làm. Những CN này cũng được công ty chăm lo chu đáo. Cụ thể, họ được sử dụng ngày nghỉ phép để không ảnh hưởng đến trợ cấp chuyên cần và khi hết số ngày nghỉ sẽ được nhận 70% lương, bảo đảm thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, CN còn được công ty hỗ trợ lương thực, thực phẩm, mỗi suất gồm 5 kg gạo, 1 thùng mì, 1 túi ruốc thịt, 1 túi đậu phộng rang muối, 1 gói bột canh, 1 bó rau muống và 1 quả bí xanh... "Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng để động viên CN, dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, công ty đã thưởng cho CN với các mức từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy từng điều kiện, thời gian làm việc. Việc trả lương cũng sớm so với quy định" - ông Tâm thông tin thêm.

Công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được bảo đảm lương, thưởng và phúc lợi dù doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tương tự, thực hiện yêu cầu phòng chống dịch của chính quyền địa phương, Công ty TNHH Lixil Việt Nam (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cũng đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí phòng ốc, trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho CN thực hiện "3 tại chỗ", Công đoàn đang đề xuất ban giám đốc hỗ trợ CN từ 150.000 - 300.000 đồng/người, ngoài việc hưởng 100% mức lương theo quy định. Đối với những trường hợp người lao động (NLĐ) đang phải thực hiện cách ly, phong tỏa, công ty sẽ trả 70% lương. "Khó khăn rất nhiều nhưng công ty vẫn đang "gồng mình" nỗ lực thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất - để giữ việc làm, bảo đảm thu nhập cho NLĐ" - ông Toản nói.

Có việc làm là hạnh phúc

Đến thời điểm này, Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (chuyên sản xuất tủ điện xuất khẩu; thuộc Cụm Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) vẫn nhận đơn hàng của đối tác.

Để duy trì sản xuất trong điều kiện giãn cách xã hội, công ty cũng thực hiện phương án "3 tại chỗ". Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc công ty, cho biết: "Công ty bố trí 9 phòng ký túc xá, trang bị đầy đủ lều bạt, quạt, chăn, gối, đồ dùng cá nhân cho hơn 130 CN thực hiện "3 tại chỗ". Những CN tạm nghỉ việc ở nhà được hưởng lương ở mức 200.000 đồng/ngày, còn CN làm việc tại nhà máy theo phương án "3 tại chỗ" thì ngoài lương sẽ được hưởng thêm trợ cấp từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày. Công ty cũng đài thọ các bữa ăn trong ngày cho CN. Thực hiện "3 tại chỗ", công ty đầu tư một khoản khá lớn cho chi phí hạ tầng ban đầu, xét nghiệm trong khi chỉ có hơn 40% CN làm việc. Thời điểm này, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cả NLĐ và DN đều đồng hành, chia sẻ khó khăn để duy trì sản xuất, giữ đơn hàng. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ".

Đặt tại KCN Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội - vùng có nguy cơ cao - nên Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất. Song song với đó, công ty duy trì đầy đủ các chế độ đãi ngộ, phúc lợi để NLĐ an tâm gắn bó, đồng hành với DN vượt qua khó khăn. Ông Ngô Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm 30% nhưng công ty vẫn bảo đảm mức thu nhập bình quân 15 triệu đồng/tháng/NLĐ; chi trả 60% lương cơ bản cho NLĐ phải nghỉ việc vì dịch như các trường hợp F1, F2, F3 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, công ty cũng chi hỗ trợ khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid-19 cho toàn bộ đoàn viên (đợt 1) là 300.000 đồng/người và đợt 2 dự kiến chi vào cuối tháng 9 là 500.000 đồng/người. Tại Công ty TNHH May Phù Đổng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), do đơn hàng vẫn dồi dào nên để bảo đảm sản xuất, ban giám đốc công ty đã đề nghị và được chính quyền địa phương phê duyệt phương án tiếp tục sản xuất trong thời gian giãn cách. Bà Nguyễn Thị Thu Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty - cho biết: "Chúng tôi tăng cường tuyên truyền để NLĐ hiểu có việc làm trong bối cảnh hiện nay là điều hạnh phúc nên trách nhiệm của mọi người là cùng nỗ lực bảo đảm phòng dịch để sản xuất an toàn, từ đó ổn định thu nhập. Công ty luôn duy trì đầy đủ các chế độ đãi ngộ về tiền ăn, tiền thưởng... và bảo đảm mức thu nhập bình quân cho NLĐ trong tháng 7 là 7,5 triệu đồng/người, tháng 8 là 7,9 triệu đồng/người".