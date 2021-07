Đại dịch Covid-19 đã khiến hàng loạt doanh nghiệp (DN) phải tạm đóng cửa, cho lao động tạm nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, hàng loạt vị trí việc làm như tư vấn - chăm sóc khách hàng, tư vấn tài chính - bảo hiểm... đang được nhiều DN tuyển dụng rầm rộ bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp.



Tư vấn lên ngôi

"Tuyển chuyên viên tư vấn tài chính lương cao", "Cần 30 tư vấn viên chăm sóc khách hàng DN lương trên 10 triệu đồng chưa tính thưởng", "Tuyển số lượng lớn tư vấn bán hàng qua điện thoại, lương từ 8 đến 15 triệu đồng"... là những mẩu tuyển dụng nổi bật trên trang tuyển dụng Jobstreet. Trên website tuyển dụng khá uy tín này hiện có hơn 500 vị trí đang liên quan đến công việc tư vấn đang chờ ứng viên.

Công việc tư vấn bảo hiểm vẫn có thể làm việc xuyên suốt mùa dịch bệnh

Bà Nguyễn Kim Mai Thư, Phó Tổng Giám đốc phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD), cho biết bất chấp những tác động của dịch Covid-19, bảo hiểm, tài chính vẫn là những lĩnh vực có mức tăng trưởng vượt bậc. Đó là lý do các DN trong lĩnh vực này gia tăng tuyển dụng nhiều vị trí, trong đó nổi bật về số lượng là những vị trí tư vấn, bán hàng với thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay. Theo bà Thư, tư vấn tài chính là công việc phù hợp nhiều lứa tuổi, với xuất phát điểm đa dạng về ngành nghề và trình độ, ai cũng có thể thử sức với nghề này. "Ngay trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát và gây nhiều khó khăn trong việc gặp gỡ, tư vấn khách hàng thì tại FWD, việc tư vấn bảo hiểm, phát hành hợp đồng, chăm sóc khách hàng vẫn diễn ra bình thường với quy trình hoàn toàn số hóa, an toàn và thuận tiện. Dù chỉ mới hoạt động tại Việt Nam gần 5 năm nhưng FWD đã xây dựng được đội ngũ tư vấn tài chính có chất lượng cao nhờ chiến lược phát triển theo chiều sâu. Đó cũng là lý do chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng để tìm kiếm những ứng viên chất lượng nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình" - bà Thư nói.

Trong báo cáo "Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao tại thị trường Việt Nam quý II/2021 và dự báo nhu cầu tuyển dụng trong 6 tháng tới" do Navigos Group vừa phát hành, ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn cho các vị trí sales (tư vấn kinh doanh), các vị trí mảng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao vẫn tiếp tục tăng, chủ yếu tập trung nhân sự ở mảng công nghệ, dữ liệu, phát triển đội ngũ bán (giám đốc chi nhánh, giám đốc vùng). Báo cáo nhấn mạnh, quý III này sẽ tiếp tục là đợt cao điểm tuyển dụng trong mảng ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Tuyển dụng phải an toàn

Không dễ để có môi trường làm việc linh hoạt như các DN làm dịch vụ, những DN sản xuất vốn đang lao đao vì dịch bệnh lại gặp khó khăn vì thiếu nhân công. Ông Lê Duy Toàn, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thực phẩm Duy Anh (huyện Củ Chi, TP HCM), cho biết dù gặp không ít khó khăn do dịch nhưng DN của ông vẫn tăng trưởng khoảng 10%. Công ty đang có nhu cầu tuyển thêm vài chục lao động để hoàn tất các đơn hàng song phải hoãn lại vì dịch.

Ông Toàn cũng cho biết có những đơn hàng phải giao trong tháng 7, nhưng công ty phải đàm phán với khách hàng sang tháng 8 vì số lượng công nhân (CN) quá ít. Công ty đang triển khai phương án 3 tại chỗ (làm việc, ăn, nghỉ tại chỗ) với khoảng 200 CN làm việc, nếu nhận thêm CN mới thì rất lo xảy ra lây nhiễm và DN phải tạm ngừng sản xuất. "Bảo đảm an toàn cho CN và hoạt động sản xuất là ưu tiên lúc này. Còn nếu bất chấp tuyển dụng thì DN sẽ đánh đổi nhiều thứ. Trước mắt, chúng tôi nhận hồ sơ người lao động, chờ tình hình dịch bệnh tạm lắng sẽ tính tiếp" - ông Toàn nói.

Xưởng sản xuất áo thun xuất khẩu Thu Cúc (huyện Hóc Môn, TP HCM) cũng chung số phận. Khi TP áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, do không đáp ứng điều kiện "3 tại chỗ" nên cơ sở tạm đóng cửa. Lo lắng về tình hình dịch bệnh nên phân nửa số CN tại cơ sở đã về quê. "Nếu dịch sớm được kiểm soát, cơ sở cũng khó sản xuất lại vì thiếu hụt nhân công trong khi nhiều đơn hàng phải giao trong tháng 8, tháng 9" - bà Nguyễn Thu Cúc, chủ cơ sở nói. Hiện cơ sở đã cho đăng tuyển dụng trên nhiều kênh để có thể chủ động được nguồn lao động sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Khi người lao động gọi đến, bà Cúc sẽ phỏng vấn qua điện thoại, ghi chép thông tin và hẹn gặp họ sau khi dịch được đẩy lùi. "Nhiều người ở xa cũng gọi đến tìm việc và họ cũng hứa sẽ đến làm khi hết phong tỏa nhưng tôi vẫn lo lắng không đủ người làm" - bà Cúc nói thêm.