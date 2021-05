Cụ thể, phiên bản VssID 1.5.3 đã bổ sung chức năng cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội(đăng ký trên ứng dụng, không qua Cổng dịch vụ công; hỗ trợ tra cứu, quét mã QR thẻ bảo hiểm y tế, thẻ Căn cước công dân để tự động điền các thông tin: Mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, số Căn cước công dân, địa chỉ; bổ sung lựa chọn gửi email tờ khai...).

Đồng thời, bổ sung tiện ích "Mời cài đặt VssID", cho phép người dùng gửi tin nhắn với nội dung là đường dẫn để cài đặt ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng.

VssID phiên bản 1.5.3 đã bổ sung một dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân, đó là cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất, nâng tổng số dịch vụ công cung cấp trên ứng dụng lên 4 dịch vụ (gồm: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất; chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng bảo hiểm xã hội; cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng, mất).

Ngoài ra, ở phiên bản mới này cũng đã bổ sung Phiếu điều chỉnh lương hưu tại mục "Thông tin hưởng/Hàng tháng/Phiếu điều chỉnh lương hưu và chức năng xem các loại "Giấy được cấp theo Thông tư 56/2017/TT-BYT" tại mục "Sổ khám chữa bệnh". Chức năng cho phép hiển thị các loại giấy theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế của người dùng đã được các cơ sở khám chữa bệnh cấp, có trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Nhằm tiến tới người dân có thể sử dụng ứng dụng khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế giấy được thuận lợi, phiên bản 1.5.3 còn bổ sung thêm ảnh cá nhân tại màn hình "Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế". Ngoài ra, VssID phiên bản 1.5.3 còn được nâng cao hiệu năng của ứng dụng.

Trước đó, ở phiên bản VssID 1.5.2, ngoài giao diện tiếng Việt, khi truy cập sử dụng, người dùng có thể lựa chọn giao diện thể hiện bằng các ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật. Đây là sự cải tiến của bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là với lao động nước ngoài đang làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề xuất Bộ Y tế cho phép sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 1-6.

Ứng dụng VssID là một sản phẩm trong hệ sinh thái về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm thiết lập các kênh thông tin giao tiếp và tạo điều kiện để những người sử dụng có thể tiếp cận thông tin và thực hiện các dịch vụ công một cách đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Mục tiêu lớn nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là thông qua tiện ích của công cụ này, sẽ thiết lập một kênh triển khai được các dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên đó.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 9/5, toàn quốc đã có 5.304.111 lượt đăng ký hồ sơ giao dịch điện tử, trong đó có 4.806.146 hồ sơ hợp lệ được duyệt (497.965 hồ sơ đã đăng ký nhưng chưa hợp lệ hoặc đang chờ được phê duyệt, chiếm tỷ lệ 9,4% số hồ sơ đã đăng ký).