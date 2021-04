Kết thúc quý 1-2021, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) ghi nhận doanh thu thuần giảm 39% so với cùng kỳ từ gần 366 tỉ đồng xuống còn gần 222,7 tỉ đồng; lợi nhuận gộp giảm mạnh từ hơn 49 tỉ đồng xuống còn 7,7 tỉ đồng. Mặc dù các khoản chi phí trong quý 1/2021 đều giảm đang kể so với cùng kỳ và lợi nhuận khác lãi 19,5 tỉ đồng, tuy nhiên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ hơn 49,5 tỷ đồng nên Vinasun báo lỗ hơn 30 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ sau thuế gần 17 tỉ đồng). Tính đến ngày 31-12-2021, tiền và các khoản tương đương tiền của Vinasun tăng từ 241 tỉ đồng hồi đầu năm lên hơn 330 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm nhẹ còn gần 413 tỉ đồng; thặng dư vốn cổ phần đạt gần 87 tỉ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt gần 269 tỉ đồng.



Lý giải cho khoản lỗ trên, Vinasun cho biết: Vào đầu tháng 2 năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam khiến lượng khách nội địa sụt giảm mạnh do khách hàng đề phòng dịch bệnh và tuân thủ các quy định về cách ly, giãn cách xã hội của Chính phủ. Khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 1,3 triệu lượt, giảm 84,8% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa chỉ đạt 15,9 triệu lượt, giảm 48,45% so với năm 2019 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành dịch vụ vận tải hành khách tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Vinasun nói riêng. Bên cạnh đó việc thực hiện các quy định của Chính phủ và các địa phương trong việc phòng chống dịch khi dịch bệnh liên tục tái xuất hiện, Vinasun đã nhiều lần phải dừng hoạt động kinh doanh. Đồng thời các dịch vụ thiết yếu sinh hoạt bình thường trong xã hội và cộng đồng cũng bị ngừng kinh doanh như: Nhà hàng, quán bar, trung tâm dịch vụ giải trí, du lịch… cũng đã làm hạn chế quy mô hoạt đông của Vinasun dẫn đến doanh thu kinh doanh của Vinasun năm 2020 sụt giảm nghiêm trọng.

Như vậy, nhân tố khách quan là tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Vinasun, khiến doanh thu năm 2020 của Vinasun giảm 49,48% so với 2019 và dẫn đến khoản lỗ trên. Hiện nay tình hình tài chính của Vinasun vẫn ổn định và vững mạnh. Vinasun đã dự trữ 1 khoản tiền mặt gần 250 tỉ đồng để chuẩn bị đầu tư xe mới khi tình hình dịch bệnh được khống chế và các điều kiện kinh doanh trở lại bình thường. Đến thời điểm này, toàn bộ 7.000 nhân viên, trong đó có 6.000 tài xế vẫn được ổn định việc làm, thu nhập