Chuyến xe chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân (CN) và người lao động (NLĐ) vượt khó do Covid-19 của Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã đến với CN KCX-KCN TP HCM chiều 27-5. Chương trình đã đem lại niềm vui bất ngờ cho 89 CN khó khăn. Không chỉ mừng khi con em mình được nhận học bổng từ CEP, thân nhân cũng rất xúc động khi được hỗ trợ để điều trị bệnh và trả các khoản vay bên ngoài.



Món quà bất ngờ

Là khách hàng khó khăn nhất được CEP hỗ trợ đợt này, chị Trần Thị Hồng Hoa, CN Công ty TNHH CCH Top (KCX Tân Thuận), không kìm được nước mắt. Mang trong người nhiều bệnh nhưng chị vẫn gắng gượng đi làm bởi gánh nặng gia đình quá lớn.

Vợ chồng chị Trần Thị Hồng Hoa, công nhân Công ty TNHH CCH Top, hạnh phúc với chiếc xe máy mới được CEP trao tặng

Con trai duy nhất của chị bị chậm phát triển, sức đề kháng yếu nên đau ốm triền miên, thuốc thang không dứt. Để có thể đi làm, chị phải thuê người chăm sóc con với chi phí 2 triệu đồng/tháng. Trước đây, cuộc sống gia đình tạm ổn nhưng 2 năm qua, do dịch bệnh kéo dài nên công việc phụ hồ của chồng cứ lay lắt. Thu nhập hằng tháng của chị cũng bị giảm sút khiến gia đình cứ thiếu trước hụt sau. Giữa lúc khó khăn, sức khỏe của chị Hoa lại suy giảm do cùng lúc mắc nhiều chứng bệnh (giãn tĩnh mạch, rối loạn tiền đình…), phải vay mượn khắp nơi để chữa trị. Gia đình chị hiện ở trọ tại huyện Nhà Bè nhưng đã 4 tháng nay vẫn chưa thanh toán tiền thuê, rất may là chủ nhà trọ tốt bụng cho khất lại. Tài sản có giá trị nhất của vợ chồng chị là chiếc xe gắn máy cũ nhưng thường xuyên hỏng hóc. Thông cảm với hoàn cảnh của chị, CEP quyết định dành tặng một món quà bất ngờ gồm: một chiếc xe gắn máy, sổ tiết kiệm và khoản tiền trả nợ… Tổng số tiền hỗ trợ trên 80 triệu đồng. Nhận phần quà ý nghĩa từ CEP, chị Hoa nghẹn ngào: "Từ khi được thông báo đến nhận quà, vợ chồng tôi vui mừng đến nỗi cả đêm không chợp mắt được. Với số tiền này, tôi có thể trả nợ và phẫu thuật, còn lại để dành lo cho con…"

Đặt trọn niềm tin

Không riêng chị Hoa, CEP cũng dành tặng chị Tăng Kim Thư, CN Công ty TNHH Hungway (KCX Tân Thuận, quận 7), một phần quà đặc biệt gồm kinh phí sửa chữa nhà 30 triệu đồng, sổ tiết kiệm (10 triệu đồng), học bổng cho con… Lần đầu sở hữu khoản tiền lớn, chị Thư rất phấn khởi.

Hôn nhân đổ vỡ khi mang bầu ở tháng thứ 4, chị Thư quyết định một mình nuôi con. Dọn về Nhà Bè ở cùng chị gái và mẹ, chị chỉ mong có một điểm tựa tinh thần nhưng mọi thứ không suôn sẻ. Chị gái và mẹ của chị đều lâm bệnh nặng, con gái chị từ khi chào đời cũng mắc phải chứng suy giảm trí nhớ. Nhiều năm qua, chị cật lực làm việc để có tiền chăm sóc mẹ, chị, đặc biệt là con gái. Những lúc quá bí bách, chị lại tìm đến CEP để vay vốn. Cách đây gần 4 năm, mẹ và chị gái chị lần lượt qua đời vì bệnh. Nỗi đau chưa nguôi thì sức khỏe chị lại suy yếu do căn bệnh viêm tai chuyển biến nặng. Nhà cửa xuống cấp, thường xuyên bị ngập nhưng chị vẫn không có tiền để sửa chữa, nói gì đến chi phí phẫu thuật tai. Do vậy, hay tin được CEP hỗ trợ kinh phí để sửa nhà và chữa bệnh, chị mừng khôn xiết. "Nếu không có CEP, tôi chỉ có thể phó thác cho số phận. Nhờ CEP, tôi đã có thêm niềm tin vào cuộc sống và sẽ cố gắng nhiều hơn vì con" - chị tâm sự

Ngoài 2 trường hợp đặc biệt khó khăn, CEP còn mang đến nhiều phần quà là thẻ BHYT, nhu yếu phẩm, học bổng CEP, trao vốn vay... với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Chứng kiến việc làm đầy tình nghĩa ấy, nhiều CN tại chương trình không khỏi xúc động. Lần đầu vay vốn CEP, chị Phan Thị Hoa (quê Hà Tĩnh), CN Công ty TNHH Freetrend A (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức, TP HCM), rất vui. Qua giới thiệu của Công đoàn công ty, chị vay 50 triệu đồng để sửa nhà cho cha mẹ ở quê. "Quy trình vay và trả phù hợp với thu nhập, đặc biệt là tận mắt chứng kiến những hoạt động hỗ trợ ý nghĩa mà CEP dành cho khách hàng khó khăn, tôi tin vào sự lựa chọn của mình" - chị Hoa bộc bạch.