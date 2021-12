Ông HUỲNH VĂN TUẤN, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM: Mức thưởng Tết khó cao

Hiện tại mới chỉ có một số đơn vị có kế hoạch thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cho NLĐ và công bố lương tháng 13, số còn lại vẫn đang phải cân đối tài chính hoặc tìm nguồn để chăm lo. Các DN duy trì sản xuất "3 tại chỗ" và "1 cung đường - 2 điểm đến" dự kiến có mức thưởng bằng một tháng lương. Còn các công ty đóng cửa do dịch Covid-19 vẫn đang cân nhắc mức thưởng, có thể chỉ bằng 50%-70% so với năm ngoái. Với một năm đầy khó khăn do dịch bệnh gây ra, nỗ lực chăm lo Tết cho NLĐ của các DN rất đáng trân trọng.