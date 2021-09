Đang lo lắng khi nguồn thực phẩm dự trữ trong nhà sắp cạn thì chị Nguyễn Thị Tuyết Anh - trọ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM - nhận được phần quà (gạo, đường, nước mắm, nước tương và 1 con gà) do Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam gửi tặng. Không một chút đắn đo, chị quyết định dùng 1 phần gà nấu cháo bồi bổ cho các con sau những ngày ăn uống tằn tiện, phần còn lại để dành cho những ngày sắp tới.



San sẻ kịp thời

Chị Tuyết Anh nghỉ việc từ ngày 22-6 do khu vực đang ở bị phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19. Khi nơi ở hết phong tỏa thì công ty ngừng hoạt động để phòng chống dịch nên chị nghỉ việc từ đó đến nay. Chồng chị là thợ xây, hiện đang thất nghiệp và đang bị kẹt tại tỉnh Long An. Cả gia đình đang thuê trọ, vợ chồng chị lại không có thu nhập nên cuộc sống đối diện muôn vàn khó khăn. "May mắn là ngoài hỗ trợ của Công đoàn, công ty vẫn duy trì việc trả lương nên tôi vẫn có thu nhập để trang trải cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội" - chị Tuyết Anh chia sẻ.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, cho hay để người lao động (NLĐ) an tâm phòng chống dịch, ngoài việc việc phối hợp LĐLĐ quận Bình Tân và chính quyền địa phương chăm lo cho công nhân (CN) ở trọ gặp khó khăn trong thời gian giãn cách, Công đoàn cơ sở còn thương lượng với ban giám đốc để duy trì việc trả lương ngừng việc cho NLĐ. Nhờ đó, từ ngày 14-7 đến hết tháng 8-2021, 55.707 CN được hưởng lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng. Từ ngày 1-9, NLĐ ngừng việc được hưởng mức lương 85.000 đồng/ngày và được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ (nếu nghỉ trọn tháng 9).

Tương tự, dù gặp nhiều khó khăn do phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch từ ngày 14-7 nhưng Công ty TNHH Kayuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) vẫn cố gắng duy trì việc trả lương cho CN suốt 3 tháng qua. Ông Huỳnh Trương Phúc Thọ, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết 900 CN được trả lương tối thiểu vùng trong tháng 7 và 8. Từ tháng 9, CN được hỗ trợ 50% lương tối thiểu vùng. "Bảo đảm tiền lương cho CN trong bối cảnh không có doanh thu là nỗ lực rất lớn của ban giám đốc nhằm ổn định lực lượng lao động sau dịch. Chung tay với doanh nghiệp (DN) thực hiện mục tiêu này, đồng thời thiết thực chia sẻ khó khăn với NLĐ, Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ mỗi đoàn viên 300.000 đồng bằng hình thức chuyển khoản" - ông Thọ cho biết.

Người lao động tham gia “3 tại chỗ” tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn được đãi ngộ thỏa đáng. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Sức khỏe công nhân trên hết

Tính đến ngày 9-9, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (KCN Vĩnh Lộc, TP HCM) đã áp dụng mô hình "3 tại chỗ" gần 2 tháng. Với khoảng 950 lao động (chiếm 60% tổng số lao động) đăng ký tham gia "3 tại chỗ", việc chăm lo nơi ăn, chốn ở, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe, cho NLĐ rất quan trọng.

Ông Huỳnh Đại Trí, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết khi thành phố áp dụng các biện pháp siết chặt để phòng dịch từ ngày 15-7, DN đã ngay lập tức lên phương án ứng phó. Sau khi xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, ban giám đốc quyết định triển khai phương án sản xuất "3 tại chỗ". Để động viên CN an tâm làm việc, ngoài bố trí nơi nghỉ ngơi với đầy đủ vật dụng thiết yếu, ban giám đốc còn phụ cấp thêm cho CN với mức 200.000 đồng/người/ngày; nếu làm việc ngày chủ nhật thì được hỗ trợ thêm 300.000 đồng/người. Đối với CN ở các khu vực cách ly, phong tỏa, ngoài trả lương tối thiểu vùng, công ty còn cung cấp thực phẩm miễn phí cho họ. Riêng các trường hợp không đăng ký "3 tại chỗ", DN sẽ lập danh sách để họ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Đồng hành với DN, Công đoàn công ty đã đứng ra tổ chức bếp ăn tập thể và giám sát chất lượng bữa ăn hằng ngày, bảo đảm NLĐ được ăn no, đủ chất. Công đoàn cũng tổ chức nhiều đợt tiếp tế gạo và các nhu yếu phẩm cho NLĐ bị phong tỏa, cách ly. Không chỉ vậy, với những NLĐ không đăng ký "3 tại chỗ", Công đoàn công ty cũng hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Từ giữa tháng 7, có 300/530 lao động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (KCN Cát Lái, TP Thủ Đức, TP HCM) tham gia "3 tại chỗ". Để CN an tâm làm việc, công ty đã mua sắm lều bạt, chiếu, mền, gối, vật dụng cá nhân... cho họ. Tuy nhiên, chỉ mới sản xuất được 1 tháng thì công ty xuất hiện 12 ca F0, các ngày sau đó, xuất hiện thêm 20 ca F0. Dù đã giám sát chặt chẽ hoạt động giao nhận hàng hóa, đưa thực phẩm vào công ty nhưng số ca F0 tăng dần, đến ngày 31-8, ban giám đốc buộc phải tạm ngưng sản xuất. Hiện chỉ còn 40 lao động ở bộ phận kho, giao hàng bám trụ công ty để bảo đảm cung ứng hàng hóa, sản phẩm ra thị trường. NLĐ đang làm việc "3 tại chỗ" được hưởng 100% lương, riêng NLĐ đi cách ly hoặc không đi làm được hưởng 75% lương.