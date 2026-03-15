Thời sự

Vụ cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ và kinh nghiệm truy quét từ An Giang

Hoa Nắng - Công Tuấn

(NLĐO) – Sau khi bị lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang truy quét thì các băng nhóm cướp giật tài sản của du khách đã “di cư” sang các địa phương khác

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước việc băng nhóm dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở TP Cần Thơ.

Clip Băng nhóm dàn cảnh giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp. Nguồn: MXH

Hiện, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ nhiều đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm; đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 1.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 2.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 3.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 4.

Các đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh cướp giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp đã bị bắt

Điều dư luận bất ngờ đó là việc nhóm đối tượng gây án đến từ tỉnh An Giang – nơi trước đây từ xảy ra nhiều vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của khách du lịch và khách hành hương khi họ đến viếng hoặc tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Điển hình là vụ khoảng 50 đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền, tiền mặt và gây thương tích đối với một gia đình gồm 10 người ở TPHCM đến viếng chùa Kim Tiên ở phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang vào dịp đầu năm mới 2025. Sau đó, nhiều đối tượng trong băng nhóm này đã bị bắt giữ.

Sau vụ việc nêu trên và các vụ tương tự, chính quyền địa phương và Công an tỉnh An Giang đã tăng cường nhiều biện pháp truy quét các băng nhóm cướp giật, trộm cắp tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Kim Tiên, chùa Hang, Khu Du lịch Rừng Tràm Trà Sư, Khu Du lịch Núi Cấm… Từ đó, các băng nhóm cướp giật tài sản ở An Giang đã "di cư" sang các khu vực khác.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 5.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 6.

Một đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh cướp giật dây chuyền, tiền mặt và gây thương tích đối với một gia đình đến viếng chùa Kim Tiên

Ông T., nguyên trinh sát hình sự của Công an tỉnh An Giang, cho rằng rất khó "bắt tận tay, day tận trán" các băng nhóm cướp giật, móc túi vì chúng thường đi theo nhóm, ăn mặc lịch sự. Lợi dụng lúc đám đông đang chen lấn, xô đẩy hay đứng khấn vái, cả nhóm sẽ tiến lại từ phía sau hoặc đứng vây quanh để móc điện thoại, rạch túi xách, cướp giật dây chuyền vàng...

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 7.

Vụ dàn cảnh cướp giật dây chuyền ở Cần Thơ: Kinh nghiệm truy quét từ An Giang - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng ở tỉnh An Giang tăng cường các biện pháp truy quét tội phạm các điểm du lịch đông người

"Có nhóm còn phân công người chuyên theo dõi lực lượng chức năng để thông báo tình hình cho đồng bọn. Khi bị phát hiện, những đối tượng này sẵn sàng cản trở người truy đuổi, giúp đồng bọn chạy thoát thân" – ông T. cho biết.

Trưa 15-3, ông Đinh Văn Chắc – Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch núi Cấm – đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động về các giải pháp truy quét các băng nhóm cướp giật, móc túi để giúp khách hành hương an tâm khi đến nơi đây.

Theo đó, vào dịp Tết và các dịp lễ lớn, ban quản lý phối hợp với xã UBND Núi Cấm, Công an xã Núi Cấm và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang tổ chức cuộc hội nghị để bàn các giải pháp phòng chống tội phạm, trong đó có việc nhận diện các đối tượng tội phạm ngay từ cổng lên núi để ngăn chặn trường họp các băng nhóm tội phạm trà trộn vào du khách. Nếu phát hiện, lực lượng công an sẽ mời các đối tượng này vào làm việc ngay.

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Du lịch núi Cấm còn thường xuyên thông tin cảnh giác tội phạm trên các nền tảng mạng xã hội của ban quản lý cũng như phát loa cảnh báo cho khách hành hương tại núi Cấm để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm.

"Nhờ tăng cường các giải pháp nêu trên nên vào dịp Tết vừa qua, tại Khu Du lịch núi Cấm không xảy ra tình trạng cướp giật, móc túi…" – ông Đinh Văn Chắc chia sẻ kinh nghiệm.

