Cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế

Dương Ngọc

(NLDO)- Nhiều nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư nước ngoài coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm của thế giới thời gian qua.

Chiều 8-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2025 của Việt Nam, theo đó GDP năm 2025 của nước ta ước tăng 8,02% so với năm 2024; dư luận quốc tế nhận định thế nào về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một "điểm sáng" về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tốc độ tăng GDP quý IV/2025 ước đạt 8,46%, cả năm ước đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 và thuộc nhóm nước thu nhập trung bình cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 930 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9%, là mức thực hiện cao nhất từ năm 2021 đến nay.

Những thành tựu quan trọng này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm của thế giới thời gian qua. Tổ chức Tiền tệ quốc tế xếp Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Dư luận quốc tế đánh giá cao các động lực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, các động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các hình thái, không gian phát triển mới được xác lập, đóng vai trò nền tảng cho lộ trình phát triển giai đoạn tới.

Với những thành tựu và thời cơ đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm: Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng; tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đi kèm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...

Tin liên quan

Tạo thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển

Tạo thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển

(NLĐO) - Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục đơn giản hóa và minh bạch hóa thủ tục hành chính để giúp phát triển kinh tế tư nhân

Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela

(NLĐO) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng trước những diễn biến vừa qua tại Venezuela.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

(NLĐO) - Nghị quyết đặt mục tiêu năm 2030 có 50 DNNN vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, từ 1-3 DNNN vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

nhà đầu tư nước ngoài Bộ Ngoại giao kinh tế - xã hội nhà đầu tư kinh tế Việt Nam người phát ngôn bộ Ngoại Giao kinh tế thế giới cộng đồng quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo