Cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế

Chiều 8-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Cục Thống kê vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2025 của Việt Nam, theo đó GDP năm 2025 của nước ta ước tăng 8,02% so với năm 2024; dư luận quốc tế nhận định thế nào về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và dự báo triển vọng năm 2026, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trước tình hình quốc tế phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, trong nước hứng chịu thảm họa thiên tai cực đoan chưa từng thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, sâu sát của Đảng, Chính phủ, Việt Nam nổi lên như một "điểm sáng" về ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tốc độ tăng GDP quý IV/2025 ước đạt 8,46%, cả năm ước đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 và thuộc nhóm nước thu nhập trung bình cao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 930 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Vốn FDI thực hiện đạt 27,62 tỉ USD, tăng 9%, là mức thực hiện cao nhất từ năm 2021 đến nay.

Những thành tựu quan trọng này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè quốc tế đều coi Việt Nam là một trong những điểm sáng trong bối cảnh kinh tế ảm đạm của thế giới thời gian qua. Tổ chức Tiền tệ quốc tế xếp Việt Nam vào top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Dư luận quốc tế đánh giá cao các động lực truyền thống như thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục tăng trưởng vượt bậc, các động lực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, các hình thái, không gian phát triển mới được xác lập, đóng vai trò nền tảng cho lộ trình phát triển giai đoạn tới.

Với những thành tựu và thời cơ đó, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm: Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng; tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đi kèm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...