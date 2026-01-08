HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela

Dương Ngọc

(NLĐO) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng trước những diễn biến vừa qua tại Venezuela.

Chiều 8-1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Venezuela có ảnh hưởng gì trước những diễn biến vừa qua tại Venezuela, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện giữa hai nước".

Việt Nam duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Venezuela - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-1 tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế và cơ quan thuộc Liên hợp quốc, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên hợp quốc, trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Chúng tôi mong rằng các quốc gia tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình".

Trả lời câu hỏi của đại diện Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Việt Nam về Việt Nam nhìn nhận như thế nào trước những diễn biến ở Trung Đông liên quan đến tình hình ở Yemen cũng như các biện pháp mà Vương quốc Saudi Arabia, Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen thực hiện đối với an ninh và chủ quyền của Yemen, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình hiện nay tại Yemen.

"Chúng tôi kêu gọi các bên nỗ lực kiềm chế và không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tăng cường đối thoại, tạo môi trường thuận lợi để đạt được giải pháp chính trị toàn diện và bao trùm cho Yemen, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển cho khu vực cũng như trên toàn thế giới"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao phạm thu hằng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Venezuela
