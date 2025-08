Công kích trên mạng xã hội, cơ quan chức năng không thể làm ngơ

Thời gian qua, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội công kích người khác với nhiều mục đích khác nhau thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Rõ nhất sau khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, rất nhiều người đã tham gia vào drama khiến mạng xã hội trở thành "điểm nóng" khi các bên lời qua tiếng lại, đấu tố nhau trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng sự ra đi của cố nghệ sĩ đã trở thành "miếng mồi béo bở" cho những người lợi dụng vụ việc để "câu view" nhằm mục đích bán hàng online, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự việc kéo dài dai dẳng hơn một năm, đến nay nhiều người vẫn lời qua tiếng lại khiến cư dân mạng ngao ngán.

Một Tiktoker bị Công an TP HCM xử phạt do làm clip sai sự thật câu view

Gần đây nhất, lùm xùm của một diễn viên và một người bán hàng cũng là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Chưa biết thực hư vụ việc "người chửi qua, người công kích lại" ra sao nhưng một số người cũng đu trend để lôi kéo lượt theo dõi.

Về mặt pháp lý, pháp luật đã quy định rất rõ ràng về việc dùng mạng xã hội để công kích nhau. Điều 8, Luật An ninh mạng 2018 có quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi: Sử dụng trái phép hình ảnh và thông tin của người khác để đăng tải lên mạng xã hội thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống.

Ngoài ra, hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác như thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi cũng sẽ bị xem xét xử lý.

Những cá nhân tổ chức dùng mạng xã hội chửi bới tạo drama để nhằm mục đích bán hàng online đang vi phạm về điều cấm của luật về sử dụng không gian mạng vì đây là hành vi xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Những hành vi vi phạm ở mức độ xử lý hành chính được quy định cụ thể tại điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1,2 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Đối với cá nhân vi phạm nếu thuộc các yếu tố cấu thành tội phạm mà Bộ luật Hình sự 2015, tùy vào tính chất, mức độ, loại hành vi mà sẽ phạm một hoặc một số tội như "Làm nhục người khác"; "Vu khống" do bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Hoặc bị xử phạt tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Mặc dù thời gian qua các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để đạt mục đích cá nhân tuy nhiên hiện nay nhiều người vẫn ngang nhiên có hành vi gây rối trên mạng. Đối với những người câu view, câu like bất chấp, cơ quan chức năng cần theo dõi và vào cuộc để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi trên nhằm mục đích "kiếm tiền" mà bất chấp việc xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Nếu cá nhân nào tự ý đăng tải hình ảnh và sử dụng thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội sẽ bị xử lý theo điểm e khoản 3 Điều 102 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 10-20 triệu đồng. Ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo Điều 584 và Điều 592 Bộ luật dân sự, bao gồm: Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định.