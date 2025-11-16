Công nghệ pháp lý do người Việt làm chủ

Dự án do Công ty CP Decom Stars - hội viên của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), phát triển dưới sự định hướng nghiên cứu của Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII.
Điểm nổi bật của AI Tra cứu luật pro nằm ở hai công nghệ do 100% đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển gồm VERA (Verified Evidence Retrieval AI) và SIFAI (Smart Integrity Filter for AI). VERA là công nghệ truy xuất bằng chứng xác thực, cho phép hệ thống tự động tìm kiếm, đối chiếu và trích dẫn các văn bản liên quan giữa hàng trăm ngàn điều khoản pháp lý. Nhờ khả năng phân tích ngữ nghĩa và xác thực nguồn dẫn, VERA giúp bảo đảm mọi câu trả lời đều có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với ngữ cảnh và hiệu lực hiện hành. Trong khi đó, SIFAI hoạt động như một lớp kiểm duyệt thông minh, nhận diện và loại trừ những truy vấn nằm ngoài phạm vi pháp luật hoặc có yếu tố nhạy cảm. Cơ chế kiểm soát và điều hướng chủ động này giúp duy trì chuẩn mực chuyên môn và hạn chế rủi ro sai lệch thông tin.
