Công nghệ phục vụ cộng đồng

Thủ Đức Innovation Fest 2024 - Lễ hội Quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo TP Thủ Đức lần thứ I năm 2024 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn tháng 11 vừa qua đã tạo không khí sôi động chưa từng có cho cộng đồng yêu công nghệ. Với 2 buổi truyền hình trực tiếp, 16 phiên livestream và 3 cuộc thi, các hội thảo, sự kiện giao thương… tạo nên không gian kết nối và lan tỏa tinh thần đổi mới sâu rộng. Càng đặc biệt hơn khi nhiều gương mặt góp sức vào sự thành công của lễ hội đều còn rất trẻ, trong đó có Thích Ý Nhi (27 tuổi, Phó trưởng Ban Tổ chức).

Ươm mầm tri thức

Thủ Đức Innovation Fest 2024 có chủ đề "Chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ" thu hút khoảng 115.000 lượt người tham dự trực tiếp và hơn 12,5 triệu lượt theo dõi trực tuyến.

Thích Ý Nhi tràn đầy năng lượng, truyền cảm hứng và cổ vũ cho các thí sinh tại cuộc thi The Next Innovator 2024

Để có 3 ngày hoạt động sôi nổi và đầy hấp dẫn, Nhi cùng các cộng sự đã lên ý tưởng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với địa phương, các cơ quan và tập đoàn, công ty uy tín trong và ngoài nước để cung cấp cho mọi người cơ hội trải nghiệm các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), robot tự hành và các giải pháp công nghệ phục vụ đời sống. Nơi này không chỉ giới thiệu công nghệ hiện đại mà còn là cầu nối giúp các doanh nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiếp cận công chúng.

Ý Nhi say mê truyền cảm hứng cho bạn nhỏ mạnh dạn ứng dụng khoa học cơ bản vào đời sống

Với Nhi, công nghệ là niềm đam mê và một trong những cách thức hiệu quả để phổ biến các kiến thức hữu ích ấy chính là thông qua truyền thông - báo chí. Nhiều năm qua, Nhi gắn bó với vai trò dẫn chương trình đồng thời là người sáng lập, Giám đốc sản xuất nhiều chương trình về công nghệ phát sóng trên HTV như CafeTek, Made by Việt Nam, Night to Shine.

Nhận thức rằng thế hệ trẻ là đối tượng cần được ươm mầm tri thức, vun bồi tình yêu với công nghệ nên Nhi dành nhiều tâm huyết cho các dự án liên quan thiếu nhi, nổi bật có cuộc thi "Sáng tạo vì tương lai - The Next Innovator 2024". Đây là cuộc thi sáng tạo trong lĩnh vực sinh học - hóa học dành cho thanh thiếu niên, được triển khai trong khuôn khổ dự án Không gian sáng tạo Thanh thiếu niên Tomorrow Space do CafeTek cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP Thủ Đức triển khai. Qua đó, khuyến khích các bạn nhỏ ứng dụng kiến thức khoa học và bảo vệ môi trường.

Truyền cảm hứng sống tích cực

Học muộn hơn bạn bè đồng trang lứa đến 2 năm, nhưng Nhi không cảm thấy tự ti. Với cô, việc học không chỉ phụ thuộc vào sách vở mà còn phải mở rộng ở thế giới bên ngoài. Nhờ sớm tiếp cận với máy tính và internet nên Nhi nâng tầm hiểu biết. Kỹ năng tin học thành thạo cũng giúp Nhi có công việc làm thêm với thu nhập ổn định từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ý Nhi tại Thủ Đức Innovation Fest 2024 – Lễ hội quốc tế Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo TP Thủ Đức lần thứ I năm 2024

Đạo diễn Quốc Trung - người chuyên sản xuất các chương trình công nghệ của HTV - cho biết luôn đặt niềm tin ở cô gái trẻ này bởi những ý tưởng mới mẻ và tinh thần kiên định, đặc biệt là bản lĩnh khi dẫn dắt đội, nhóm hoàn thành nhiều dự án "khó nhằn". Với Bùi Khánh Ngọc (25 tuổi, cộng sự thân thiết trong các dự án truyền hình về công nghệ với Nhi), chính trái tim rộng mở, luôn quan tâm đến người yếu thế đã giúp Nhi được yêu mến và dễ dàng truyền cảm hứng sống tích cực, có trách nhiệm xã hội cho người khác.

Ý Nhi khuyến khích bạn nhỏ tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng, xây dựng và trình bày ý tưởng

Thời điểm dịch COVID-19, CafeTek và Gojek Việt Nam nhanh chóng triển khai chiến dịch "Để không ai bị bỏ lại phía sau". Nhi đã có sáng kiến kết nối nhiều phụ nữ nội trợ, người bán hàng, tài xế xe ôm…để tạo điều kiện cho họ khởi nghiệp trên nền tảng số, chuyển đổi từ kinh doanh hay làm việc offline sang online để duy trì sinh kế. Các khóa học nấu ăn, quản lý tài chính, cung cấp ứng dụng di động… giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn thích nghi với giai đoạn "bình thường mới" sau hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội. Chiến dịch này đoạt giải Vàng PR Award châu Á - Thái Bình Dương, hạng mục "Chiến dịch mang lại tác động tích cực cho cộng đồng vượt qua ảnh hưởng đại dịch".

Khát khao học hỏi và không ngừng nâng cao năng lực bản thân giúp Ý Nhi có bản lĩnh vững vàng, gặt hái được nhiều thành quả. Tác phẩm "AI và nỗi sợ bị thay thế?" mà nhóm của Nhi thực hiện đã đoạt giải B - Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ năm 2023. Năm nay, nhóm bạn trẻ ấy tiếp tục gây dấu ấn ở Giải thưởng Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2024, với tác phẩm "Khi ước mơ nhà khoa học không còn xa vời" nhận giải C.