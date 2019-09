Chiếc MI 9 Pro 5G sẽ sớm được trang bị công nghệ 5G, cùng với hai phụ kiện sạc không dây hoàn toàn mới. Xiaomi cũng thể hiện sự tiên phong với làn sóng đổi mới trong lãnh vực sạc không dây qua việc trình diễn công nghệ sạc không dây 40W đang được tiến hành thử nghiệm.



Xiaomi giới thiệu công nghệ xạc Mi Charge Turbo có khả năng sạc không dây công suất lên đến 30W

So sánh với kiến trúc sạc không dây trực tiếp 2:1 công suất 20W, kiến trúc sạc không dây trực tiếp 4:1 mới tối ưu hơn khi giảm hai mức tăng áp. Kiến trúc mới này còn nâng cao sự hiệu quả trong khi giảm nhiệt lượng phát sinh trong khi sạc, khiến nó trở thành công nghệ sạc trực tiếp pin đơn lõi trên thị trường hiện nay. 30W Fan-cooled Wireless Charging Stand (Đế sạc Không dây 30W tích hợp quạt làm mát) có thể sạc một viên pin 4.000 mAh từ 0 lên 50% trong 25 phút và đầy 100% trong 69 phút.

Điện thoại Mi 9 Pro 5G được trang bị bốn công nghệ sạc không dây

Sạc ngược không dây hiệu suất cao sử dụng BOOST kết hợp với tăng giảm điện áp ngược 1:2. Điện áp tăng gấp đôi để đạt được nguồn điện tối đa 10W, gấp đôi so với các giải pháp sạc ngược 5W đang được cung cấp trên thị trường. Đồng thời, công nghệ này cũng bao gồm bảy thước đo an toàn, như bảo vệ khi dòng điện quá tải và điện áp cao quá mức, để đảm bảo sạc ngược không dây an toàn và đáng tin cậy.

So với giao thức kết hợp giữa dữ liệu và truyền dẫn điện từ của chuẩn Qi, công nghệ truyền dẫn băng tần kép tách biệt truyền dẫn điện từ và truyền dữ liệu. MI 9 Pro 5G sẽ hỗ trợ bốn loại sạc: sạc nhanh có dây, sạc nhanh không dây, sạc ngược có dây OTG và sạc ngược không dây.