Mối quan hệ giữa Tập đoàn Điện tử Samsung (Hàn Quốc) với Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt. Hiện Samsung là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam (tổng vốn đầu tư đến nay là hơn 17 tỉ USD) và Việt Nam cũng là nơi có cơ sở sản xuất ở nước ngoài lớn nhất của Samsung. Doanh thu của các nhà máy Samsung Electronics đặt tại Việt Nam tương tương hơn 26% GDP của Việt Nam. Vì vậy, Samsung luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội ở Việt Nam - nơi mình kinh doanh.

Cùng bạn kiến tạo tương lai

12 năm hoạt động ở Việt Nam, Samsung có vô số chương trình, dự án, hoạt động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), trải rộng khắp cả nước. Nhiều chương trình tập trung vào con người, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam, mà ngay chính Samsung cũng có thể sử dụng cho hoạt động của mình. Đây chính là một tầm nhìn chiến lược cho sự bền vững lâu dài của Samsung.

Trong những dự án đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, cuộc thi Cùng bạn kiến tạo tương lai - Solve for Tomorrow (SFT) do Samsung tổ chức tạo được sự chú ý rộng khắp với quy mô cả nước và đối tượng là học sinh trung học. Đây là sân chơi sáng tạo dành cho các em học sinh THCS và THPT ứng dụng công nghệ để đưa ra giải pháp giải quyết những vấn đề của địa phương. Là một sáng kiến vì tương lai và cộng đồng của Samsung toàn cầu, SFT được triển khai tại Việt Nam lần đầu vào năm 2019. Năm 2020, dù gặp phải trở ngại lớn là đại dịch Covid-19 nhưng may mắn tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt, nên Samsung Vina và các đối tác, đặc biệt là ngành giáo dục, đã tổ chức thành công cuộc thi lần thứ 2 ở Việt Nam. SFT khuyến khích các học sinh trung học ứng dụng giáo dục STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - và toán học) vào thực tiễn cuộc sống, khai thác công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng mình.

Phần thi căng thẳng của đội “Vượt thời gian đập tan thách thức” - đội thi đoạt giải nhất chung cuộc với đề tài “Xe robot thăm dò môi trường”

Năm 2020 là năm thứ 11 Samsung toàn cầu tổ chức cuộc thi thường niên này với tổng trị giá giải thưởng 2 triệu USD, thu hút được sự tham gia của hơn 13.000 học sinh và 708 giáo viên thuộc hơn 90 trường học ở Việt Nam. Vòng sơ khảo, ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của gần 400 đội thi từ hơn 10 tỉnh, thành trên khắp cả nước và 40 đội thi tài năng đã được lựa chọn vào vòng phát triển sản phẩm rồi sau đó, 10 đội thi xuất sắc nhất đã được góp mặt tại vòng chung kết để thi thuyết trình, chạy thử mô hình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Nâng cao chất lượng sống của cộng đồng

Cũng giống như năm trước, SFT 2020 đã có những đề tài mang tính thực tiễn cao, giúp thế hệ trẻ hiện thực hóa ước mơ, tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Một số mô hình công nghệ nổi bật được trình bày tại vòng chung kết như: Giải nhất thuộc về "Xe robot thăm dò môi trường": tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ internet vạn vật - IoT, thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau cả trong dân sự lẫn quân sự, giúp đánh giá và kiểm soát được mức độ nguy hiểm của môi trường và đưa ra những phương án tiếp cận hợp lý và an toàn; giải nhì là "Thiết bị bẫy sâu rầy trên ruộng rau sử dụng năng lượng mặt trời": thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động trong các điều kiện thời tiết khác nhau, từ đó thu hút và bẫy sâu rầy trên ruộng, giúp giảm bớt công việc thủ công của nông dân; giải ba là "Ứng dụng Golden Time giúp phát hiện người bị té ngã": khi phát hiện người bị té ngã, ứng dụng sẽ lấy thông tin định vị GPS và gửi cho người giám sát (người thân, bạn bè thân thiết…), dựa vào tin nhắn khẩn cấp, người giám sát có thể kịp thời đến ứng cứu người bị té ngã theo định vị và hướng dẫn đường đi từ Google Map. Ngoài ra còn có nhiều mô hình tiện ích khác như: Găng tay robot giao tiếp với người câm, thiết bị cảnh báo nguy hiểm giao thông ngược chiều ở các góc khuất tầm nhìn, chế tạo gọng kính có chức năng cảnh báo ngồi học sai tư thế, hệ thống thu gom rác tự động…

Đội thi OCEAN với đề tài găng tay giao tiếp với người câm, đây là đề tài được đánh giá cao bởi ý nghĩa với xã hội. (Ảnh do Samsung cung cấp)

Thông qua chương trình SFT, Samsung đã tạo dựng nền tảng về kiến thức lẫn kỹ năng, giúp học sinh phát triển khả năng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật để biến ý tưởng thành hiện thực, đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Trên thực tế, những đề tài của năm nay đều là những giải pháp mang tính thực tiễn cao, gắn liền với bối cảnh xã hội Việt Nam, từ đó giúp nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương. Từ góc độ của ngành giáo dục, ông Bùi Tiến Dũng, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh - sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhận định về cuộc thi: "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn đến sự bùng nổ về nhu cầu việc làm trong ngành công nghệ thông tin. Việc trang bị những kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin thông qua sự cọ xát tại những cuộc thi sẽ giúp các bạn học sinh xây dựng ước mơ có được công việc tốt và được săn đón tại những doanh nghiệp lớn. Cuộc thi SFT 2020 đã mang đến một sân chơi ý nghĩa và bổ ích cho các bạn học sinh trên khắp cả nước, tạo tiền đề cho các bạn học sinh tiếp tục tham gia những cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như: Nghiên cứu khoa học kỹ thuật hay Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp…".

SFT 2020 cùng các hoạt động toàn cầu khác về CSR là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng bền vững của Samsung. Chính các hoạt động vì cộng đồng xã hội đã giúp Samsung đạt Top 5 thương hiệu tốt nhất toàn cầu (Best Global Brands 2020) của Interbrand. Việt Nam và thế giới đang chuyển hướng giáo dục theo các phương pháp tiên tiến, trong đó phổ biến là phương pháp STEM. Cuộc thi SFT trở thành một sân chơi, một nơi thử thách và trải nghiệm, cũng như là một đầu ra cho giáo dục STEM.