Công nhân đỡ lo đầu năm học

Cứ đầu năm học mới, gia đình chị Nguyễn Thị Bé - công nhân (CN) một công ty gia công ở phường Tân Tạo, TP HCM - lại lo lắng vì các khoản chi phí cho 2 con trai đang học tiểu học và THCS.

Thở phào nhẹ nhõm

Chị Bé làm việc tại công ty này hơn 3 năm, thu nhập 6 triệu đồng/tháng, chồng là bảo vệ với mức lương tương tự. Mỗi tháng, vợ chồng chị dành ra gần 3 triệu đồng trả tiền điện, nước, thuê nhà trọ. Với số tiền còn lại, chị phải gói ghém lắm mới đủ lo chi phí học tập của 2 con và sinh hoạt, ăn uống của gia đình.

Chị Bé cho hay tiền vợ chồng làm ra tháng nào gần như tiêu hết tháng đó, không thể dành dụm nên cứ đầu năm học là họ lại đau đầu vì hàng loạt khoản phát sinh như đồng phục, sách vở, học phí, bảo hiểm… cho các con. Các khoản này đều cần thiết nên chị chỉ có thể xoay xở buôn bán thêm để kiếm tiền nhưng cũng không thấm vào đâu.

"Đến giờ, tôi chưa thấy nhà trường thông báo gì về các khoản thu. Song, nghe tin bắt đầu từ năm học này, trẻ được miễn học phí từ chính sách của nhà nước, vợ chồng tôi rất mừng" - chị Bé tâm sự.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng Trang - CN may ở KCX Tân Thuận, TP HCM - thở phào nhẹ nhõm khi biết tiền ăn cho con CN độ tuổi mầm non được tăng mức hỗ trợ với 240.000 đồng/tháng. Vợ chồng chị cùng làm CN, thu nhập tổng cộng khoảng 14 triệu đồng/tháng. Sau khi chi trả hàng loạt khoản thiết yếu, số tiền còn lại chẳng bao nhiêu, trong khi mối quan tâm hàng đầu của họ là nuôi con trai 4 tuổi đang học mầm non tư thục gần nơi làm việc.

Trước đây, mỗi tháng chị Trang đóng học phí và tiền ăn cho con gần 2 triệu đồng, chưa kể tiền sữa, bổ sung dinh dưỡng, thuốc men khi con bệnh. Nhiều khi mới giữa tháng, tiền đã cạn, chị phải vay mượn bạn bè để xoay xở. Mọi kế hoạch tài chính của gia đình chị luôn trong tình trạng "co kéo", chắp vá.

Chị Trang cho hay vừa xem được thông tin tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho con CN trên báo thì ít hôm sau, cô giáo chủ nhiệm đã đến khảo sát, lập danh sách những phụ huynh làm việc tại KCX-KCN. Số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng cố định hằng tháng giúp nhiều gia đình CN bớt lo toan.

"Vợ chồng tôi đã có cơ hội tiết kiệm, khoản này sẽ để dành lo cho con lúc ốm đau" - chị Trang tính toán. Theo chị, TP HCM đang triển khai các chính sách chăm lo thiết thực hướng đến CN. Người lao động cảm nhận được sự quan tâm, có thêm chỗ dựa tinh thần, giúp họ thêm động lực gắn bó lâu dài với thành phố.

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên triển khai đầu năm học mới giúp công nhân có con nhỏ an tâm hơn. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chăm lo thiết thực

Cùng với việc miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn..., năm học này, chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngân sách nhà nước cũng được triển khai. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 632.000 đồng/năm - giảm gần 253.000 đồng so với trước đây. Chính sách này đã mang đến niềm vui cho hàng triệu gia đình CN - lao động trên cả nước.

Có con nhỏ đang đi học nên anh Trần Văn Trung (quê Nghệ An; CN tại KCN Tân Tạo, TP HCM) rất mừng khi được hỗ trợ mức đóng BHYT. Anh cùng vợ và con gái đang sống trong 1 phòng trọ nhỏ. Với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, vợ chồng anh phải tính toán chi ly từng khoản mới đủ trang trải.

Con gái anh Trung năm nay học lớp 7. Năm trước, ngoài các khoản học phí, sách vở..., anh còn chi hơn 800.000 đồng mua BHYT cho con. Số tiền này với nhiều người là bình thường nhưng với gia đình CN như anh thì đáng cân nhắc, bởi chỉ cần thêm một khoản nhỏ cũng đủ khiến chi tiêu cả tháng bị xáo trộn.

Năm nay, khi mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên được nâng từ 30% lên 50%, anh Trung còn vui mừng vì có thể tiết kiệm được một khoản. "Quan trọng nhất là có BHYT, vợ chồng tôi bớt lo lắng mỗi lần con ốm đau phải đi bệnh viện. Người lao động chúng tôi cảm thấy mình ngày càng được chăm lo nhiều hơn" - anh bày tỏ.

Nhớ lại quãng thời gian con bệnh phải nằm bệnh viện điều trị dài ngày, vợ tạm nghỉ việc để chăm sóc, anh Nguyễn Hoàng Phúc - CN một công ty bao bì tại phường Tân Tạo - cho rằng khi ấy anh mới thấm thía sự cần thiết của BHYT. Một mình gồng gánh việc chi tiêu của gia đình nên luôn thiếu thốn, may mắn là con anh có BHYT nên việc điều trị không mấy tốn kém.

"Vợ chồng tôi luôn xác định dù khó khăn đến đâu cũng phải lo BHYT cho con. Đây là chính sách an sinh quan trọng, lại được nhà nước quan tâm hỗ trợ mức đóng nên tôi rất an tâm" - anh Phúc thổ lộ.

Đồng hành với người lao động Công đoàn phường Bến Thành vừa phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường", trao 25 suất học bổng tặng con em đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng, được trao trực tiếp nhằm kịp thời hỗ trợ chi phí học tập trước thềm năm học mới. Ủy ban MTTQ xã Bình Lợi, TP HCM cũng vừa phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức trao 35 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (từ 1 đến 2 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học, nhằm tiếp sức các em vượt khó, vươn lên.



