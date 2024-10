Cơ chế đã có, tại sao tiền hỗ trợ con công nhân học mầm non lại chậm?

Tại chương trình tọa đàm "Hỗ trợ công nhân lao động tại các KCX-CN trong việc chăm sóc và nuôi dạy con" do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM tổ chức mới đây, bà Trần Thị Hồng Gấm, Trưởng Ban nữ công LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM phản ánh Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8-9-2020 về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non hỗ trợ cho con công nhân đang làm việc tại các KCX-CN nhận được kinh phí hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Năm học 2023-2024, quận Bình Tân có 583 trẻ của 55 doanh nghiệp được hỗ trợ với số tiền 805 triệu đồng.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

"Nay đã qua năm học 2024-2025 nhưng công nhân vẫn chưa nhận được tiền năm học trước. Công nhân ở trọ, cuộc sống rất khó khăn nên họ có tâm lý "ngóng" tiền hỗ trợ" - bà Gấm cho hay.

Còn bà Phùng Diễm Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Deahan Motors- KCN Cơ khí ô tô (huyện Củ Chi, TP HCM), cho biết qua khảo sát công ty bà thì người nhận được, người không. Bà Tuyền đã hỏi trường mầm non nơi con học thì hiệu trưởng bảo có triển khai miệng còn giáo viên bảo không biết gì về chính sách này.

Nhiều công nhân tại các KCX-CN TP HCM phản ánh có trường có triển khai chính sách hỗ trợ có trường không

Cô Võ Thị Đông, Trường Mầm non tư thục Nhật Hy (quận Bình Tân, TP HCM), cho biết theo Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND của HĐND TP HCM ngày 11-10-2022 về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên đại bàn TP HCM năm học 2022-2023 để nhận được tiền phải có giấy xác nhận cha mẹ đang là công nhân KCX-CN. Trường đã in ra mẫu cho ba mẹ các bé rất lâu nhưng đến lúc thu được giấy xác nhận đã hết hạn.

"Xác nhận năm nay thì phải năm sau mới có kinh phí. Năm sau, trường nhắn tin cho phụ huynh đến nhận rất khó khăn. Ba mẹ các cháu không còn làm ở KCX-CN hoặc đã về quê. Vì thế, các doanh nghiệp ký xác nhận sớm để công nhân nhận được chế độ này" - cô Đông đề xuất.

Cô Võ Thị Đông cho biết khi có kinh phí, trường nhắn tin cho cha mẹ các bé đến nhận cũng khó khăn vì nhiều người không còn làm ở các KCX-CN

Ghi nhận tại chương trình, bà Trần Thu Phương, Phó Trưởng Ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho hay Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tỉnh thành để gỡ các khó khăn. "Đây là một chính sách rất nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân có con trong độ tuổi mầm non" - bà Phương cho biết.