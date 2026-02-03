Công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Sáng 3-2, Đoàn cán bộ Công đoàn, công nhân - lao động ưu tú TPHCM do ông Võ Khắc Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.

Đoàn cán bộ Công đoàn, công nhân - lao động ưu tú TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo sáng 3-2.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026), gắn với chương trình kết nạp đảng viên mới trong đội ngũ công nhân - lao động tiêu biểu của TPHCM.

Đây là hoạt động chính trị - truyền thống có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc và bản lĩnh chính trị cho lực lượng đoàn viên - lao động, nhất là công nhân trẻ.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương - di tích lịch sử đặc biệt, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, đoàn đại biểu đã trang nghiêm chào cờ, dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu trang nghiêm dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Ông Võ Khắc Thái – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

Trong giai đoạn 1862-1975, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành nơi giam cầm, tra tấn nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. Dù bị đày ải trong điều kiện khắc nghiệt, các tù nhân chính trị vẫn giữ vững khí tiết, hun đúc tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Đoàn đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất của cha anh

Sau lễ dâng hương tập thể, đoàn đại biểu đã đến viếng và dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu; nhà yêu nước Nguyễn An Ninh; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu cùng nhiều phần mộ liệt sĩ khác tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Hoạt động tri ân tại Côn Đảo là hành trình về nguồn giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp lý tưởng sống, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân - lao động TPHCM trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.