LĐLĐ TPHCM tri ân nguyên lãnh đạo TP

Chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 22-12, đoàn cán bộ LĐLĐ TPHCM do bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân sự đóng góp của lãnh đạo thành phố các thời kỳ.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM thăm, cảm ơn sự đóng góp của bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho hoạt động Công đoàn thành phố

Trong chuyến thăm, bà Lê Thị Kim Thúy đã thông tin về một số hoạt động trọng tâm của Công đoàn thành phố thời gian qua, nhất là sau thời điểm sắp xếp lại tổ chức. Đồng thời, bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm sâu sắc của các nguyên lãnh đạo thành phố dành cho tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố suốt thời gian qua.

LĐLĐ TPHCM cũng mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, góp ý cho hoạt động Công đoàn TPHCM trong thời gian tới nhằm giúp Công đoàn thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò, là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên - lao động.

Bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM góp ý một số nội dung hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới

Trao đổi với các cán bộ Công đoàn thành phố, bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao nỗ lực đổi mới, sáng tạo của LĐLĐ thành phố trong thời gian qua. Bà Dung cho rằng, sau khi sáp nhập, quy mô của tổ chức Công đoàn TPHCM rất rộng lớn, đòi hỏi tập thể Ban thường vụ LĐLĐ thành phố cũng như các cấp Công đoàn thành phố cần đổi mới mạnh mẽ để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Công đoàn thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để huy động nhiều nguồn lực, chăm lo cho người lao động tốt hơn, toàn diện hơn, có chiều sâu hơn. Đồng thời, nghiên cứu các mô hình mới để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, là chỗ dựa thực chất cho người lao động yên tâm lao động sản xuất.