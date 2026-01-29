HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tri ân Liệt sĩ công vận và nguyên lãnh đạo LĐLĐ TPHCM các thời kỳ

MAI CHI- UYỂN NHI

(NLĐO)- Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà nhằm bày tỏ sự tri ân với những cán bộ Công đoàn, công vận có nhiều cống hiến

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 29-1, LĐLĐ TPHCM tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình liệt sĩ công vận và nguyên lãnh đạo LĐLĐ thành phố các thời kỳ. 

Đoàn đã đến thăm gia đình liệt sĩ công vận Nguyễn Văn Dần và ông Lê Hồng Tư- nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Tri ân Liệt sĩ công vận và lãnh đạo LĐLĐ TPHCM các thời kỳ - Ảnh 1.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, tặng quà Tết cho bà Nguyễn Thị Đặng (91 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Dần (Ảnh: UYỂN NHI)

Thay mặt tổ chức Công đoàn thành phố, tại chuyến thăm, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự tri ân sâu sắc về những đóng góp tích cực của các liệt sĩ, cán bộ công vận, Công đoàn hưu trí trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn cũng như đưa đội ngũ đoàn viên, lao động thành phố ngày càng phát triển lớn mạnh thời gian qua.

Tri ân Liệt sĩ công vận và lãnh đạo LĐLĐ TPHCM các thời kỳ - Ảnh 2.

Các cán bộ LĐLĐ TPHCM thăm hỏi ông Lê Hồng Tư- nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (Ảnh: UYỂN NHI)

Đại diện LĐLĐ TPHCM cũng thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của gia đình Liệt sĩ và nguyên lãnh đạo LĐLĐ thành phố để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh hơn.

Tri ân Liệt sĩ công vận và lãnh đạo LĐLĐ TPHCM các thời kỳ - Ảnh 3.

Ông Lê Hồng Tư- nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, ký tặng sách cho các cán bộ LĐLĐ TPHCM trong đoàn đến thăm (Ảnh: UYỂN NHI)

Hoạt động thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo LĐLĐ TPHCM qua các thời kỳ và gia đình liệt sĩ Công đoàn, Công vận là hoạt động thường niên của LĐLĐ TPHCM. Hoạt động thể hiện sự tri ân và chăm lo của tổ chức Công đoàn thành phố đối với những cán bộ có nhiều cống hiến cho tổ chức. Qua đó phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

