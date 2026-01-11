HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công nhân ở Cần Thơ đón nhận nhiều niềm vui trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

CA LINH

(NLĐO) - Hàng loạt chương trình chăm lo cho người lao động khó khăn được LĐLĐ TP Cần Thơ triển khai trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 11-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng".

Công nhân ở Cần Thơ đón Tết ấm lòng với loạt chính sách hỗ trợ đặc biệt - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà cho công nhân trong dịp Tết Ất Tỵ 2025

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai phong phú các hình thức, tạo đợt cao điểm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt, quan tâm, hỗ trợ các đối tượng hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc mất việc làm, góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh xã hội; cùng cả nước đón Xuân Bính Ngọ vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh.

Theo đó, LĐLĐ thành phố tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,... Mức chi dự kiến từ 1-1,3 triệu đồng/người.

Ngoài ra, còn tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" tổ chức trực tiếp tại 3 khu công nghiệp: Trà Nóc 1, Tân Phú Thạnh, An Nghiệp nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá "0 đồng", giảm giá.

Công nhân ở Cần Thơ đón Tết ấm lòng với loạt chính sách hỗ trợ đặc biệt - Ảnh 2.

Dịp Tết Bính Ngọ, LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động

Đồng thời, tổ chức các hoạt động "Bữa cơm tất niên công đoàn", văn hóa, thể thao, tặng quà, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu xe máy miễn phí,... cho đoàn viên, người lao động.

Tại các công đoàn cơ sở, không khí Tết cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông qua các chương trình "Tết Sum vầy", "Bữa cơm tất niên" (với mức 70.000 đồng/suất) nhằm gắn kết người lao động, Công đoàn và doanh nghiệp.

Công nhân ở Cần Thơ đón Tết ấm lòng với loạt chính sách hỗ trợ đặc biệt - Ảnh 3.

Các mặt hàng được bán giảm giá cho đoàn viên, người lao động mua sắm Tết

Các hoạt động "Tết không xa nhà", thăm tặng quà tại khu nhà trọ mang hơi ấm đến với những người lao động ở lại thành phố. Công tác đối thoại, thương lượng về lương, thưởng Tết cũng được đẩy mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

hỗ trợ người lao động Cần Thơ Tết Nguyên đán
