Tối 28-12, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “ĐÊM HỘI VĂN HÓA” do Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM tổ chức dành riêng để phục vụ anh chị em công nhân lao động.

Công nhân đón xem chương trình " ĐÊM HỘI VĂN HÓA" tại nhà hát Mỹ Phước, phường Bến Cát, TPHCM

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, cho biết trên địa bàn hiện có tổng số 66 khu chế xuất, khu công nghiệp, với hơn 1 triệu lao động đang làm việc, trong đó hơn 70% là lao động nhập cư đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

CLIP: Công nhân hào hứng xem chương trình đặc biệt vào đêm chủ nhật cuối cùng của năm 2025

Các anh chị em công nhân lao động trong các doanh nghiệp là một phần không thể thiếu và bằng chính sức lao động của mình đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của TPHCM hôm nay.

Ông Trương Văn Phong trao giải đặc biệt cho nữ công nhân may mắn

Ông Phong chia sẻ thêm sự cần cù, chịu thương, chịu khó của anh chị em công nhân lao động đã làm nên sức sống của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và cũng chính là động lực để TPHCM vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Các ngành, các cấp của thành phố luôn xác định trách nhiệm phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động" - ông Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM trao giải nhất là chiếc tivi

Tại chương trình, ngoài việc được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, anh chị em công nhân còn được nhận những phần quà ý nghĩa.

Trong đó, giải đặc biệt là chiếc xe máy gần 40 triệu đồng; giải nhì là tivi 32in; giải ba là chiếc xe đạp điện, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TPHCM, chúc mừng công nhân trúng thưởng chiếc xe đạp điện

Có mặt tại chương trình từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Hải, công nhân trong khu công nghiệp Mỹ Phước 1 cùng vợ và con đã chọn cho mình 1 vị trí đẹp để theo dõi chương trình.

"Lâu lâu được dẫn vợ con đi xem văn nghệ cảm thấy rất thư giãn, thoải mái" - anh Hải nói và cho biết thêm công ty nơi anh làm việc vừa công bố thưởng Tết cao hơn năm ngoái nên anh rất phấn khởi.











