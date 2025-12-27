Công nhân vệ sinh ở TPHCM đón Tết sớm

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Báo chí TPHCM, Công ty CP Xây dựng Coteccons và các sở ngành, doanh nghiệp tổ chức, đã mang không khí Tết sớm đến với hơn 500 công nhân vệ sinh môi trường.

Chương trình diễn ra tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM với chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần dành cho người lao động. Tại chương trình, 500 công nhân vệ sinh môi trường được trao các phần quà Tết như một lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng giữ gìn môi trường sống và diện mạo đô thị của Thành phố. Bên cạnh đó, công nhân còn được tư vấn sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp...

Tại chương trình, người lao động cũng được tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM hướng dẫn. Thông qua chương trình, người lao động được trang bị kiến thức về an toàn lao động, giúp họ yên tâm làm việc và đón Tết an vui.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, trao quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường

Ngoài trao quà Tết, chương trình "Xây Tết 2026" còn tổ chức tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí, chụp ảnh lưu niệm và tham gia các hoạt động nâng cao kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy



“Tết là thời điểm lượng công việc tăng gấp đôi, sự chăm lo là niềm khích lệ cho tinh thần làm việc hăng say của đội ngũ công nhân đang hàng ngày đóng góp cho diện mạo Thành phố. Đây là năm thứ hai công nhân môi trường đô thị được nhận quà từ Xây Tết. Chúng tôi cảm ơn và trân trọng sự quan tâm thiết thực này của Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành” - Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco), bày tỏ

Chương trình cũng lồng ghép tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM hướng dẫn

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM vui vẻ khi được cắt tóc miễn phí

"Xây Tết 2026" là ngày hội mà người lao động được chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cao điểm công việc dịp Tết.

Tại TPHCM, chương trình "Xây Tết" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, trong đó có 1.000 công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị cùng khoảng 7.000 công nhân xây dựng.