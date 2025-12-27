Công nhân vệ sinh ở TPHCM đón Tết sớm

(NLĐO) - Sáng 27-12, chương trình "Xây Tết 2026" đã mang không khí Tết sớm đến với hơn 500 công nhân vệ sinh môi trường TPHCM
Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Báo chí TPHCM, Công ty CP Xây dựng Coteccons và các sở ngành, doanh nghiệp tổ chức, đã mang không khí Tết sớm đến với hơn 500 công nhân vệ sinh môi trường.
Chương trình diễn ra tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM với chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần dành cho người lao động. Tại chương trình, 500 công nhân vệ sinh môi trường được trao các phần quà Tết như một lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng giữ gìn môi trường sống và diện mạo đô thị của Thành phố. Bên cạnh đó, công nhân còn được tư vấn sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp...
Tại chương trình, người lao động cũng được tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM hướng dẫn. Thông qua chương trình, người lao động được trang bị kiến thức về an toàn lao động, giúp họ yên tâm làm việc và đón Tết an vui.
