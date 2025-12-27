HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công nhân vệ sinh ở TPHCM đón Tết sớm

Hoàng Triều

(NLĐO) - Sáng 27-12, chương trình "Xây Tết 2026" đã mang không khí Tết sớm đến với hơn 500 công nhân vệ sinh môi trường TPHCM

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Trung tâm Báo chí TPHCM, Công ty CP Xây dựng Coteccons và các sở ngành, doanh nghiệp tổ chức, đã mang không khí Tết sớm đến với hơn 500 công nhân vệ sinh môi trường.

Chương trình diễn ra tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM với chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần dành cho người lao động. Tại chương trình, 500 công nhân vệ sinh môi trường được trao các phần quà Tết như một lời tri ân dành cho những đóng góp thầm lặng giữ gìn môi trường sống và diện mạo đô thị của Thành phố. Bên cạnh đó, công nhân còn được tư vấn sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp...

Tại chương trình, người lao động cũng được tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM hướng dẫn. Thông qua chương trình, người lao động được trang bị kiến thức về an toàn lao động, giúp họ yên tâm làm việc và đón Tết an vui.

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, trao quà Tết cho công nhân vệ sinh môi trường

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 2.

Ngoài trao quà Tết, chương trình "Xây Tết 2026" còn tổ chức tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí, chụp ảnh lưu niệm và tham gia các hoạt động nâng cao kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 3.

“Tết là thời điểm lượng công việc tăng gấp đôi, sự chăm lo là niềm khích lệ cho tinh thần làm việc hăng say của đội ngũ công nhân đang hàng ngày đóng góp cho diện mạo Thành phố. Đây là năm thứ hai công nhân môi trường đô thị được nhận quà từ Xây Tết. Chúng tôi cảm ơn và trân trọng sự quan tâm thiết thực này của Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành” - Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM (Citenco), bày tỏ

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 4.

Chương trình cũng lồng ghép tập huấn kỹ năng an toàn, phòng cháy chữa cháy do Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM hướng dẫn

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 6.

Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TPHCM vui vẻ khi được cắt tóc miễn phí

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 7.

"Xây Tết 2026" là ngày hội mà người lao động được chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cao điểm công việc dịp Tết.

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 8.

Tại TPHCM, chương trình "Xây Tết" dự kiến chăm lo cho khoảng 8.000 người lao động, trong đó có 1.000 công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đô thị cùng khoảng 7.000 công nhân xây dựng.

Công nhân vệ sinh TPHCM đón Tết sớm - Ảnh 9.

Sau 4 năm triển khai, "Xây Tết" đã trở thành hoạt động xã hội có chiều sâu với sự tham gia của nhiều sở, ngành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho người lao động và lan tỏa mô hình an sinh xã hội bền vững trong nhiều lĩnh vực

Tin liên quan

"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

"Xây Tết 2026": Tri ân người lao động - Hạnh phúc bắt đầu từ an toàn

(NLĐO)- Dự kiến gần 30.000 phần quà sẽ được trao tận tay người lao động, kèm theo các hoạt động như khám sức khỏe, cắt tóc, chụp ảnh Tết và giao lưu văn hóa.

“Xây Tết 2026” đến với hàng ngàn công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh TPHCM

(NLĐO) -  Chương trình “Xây Tết 2026” dự kiến trao 30.500 phần quà Tết cho người lao động. Tại TPHCM, chương trình dự kiến trao khoảng 8.000 phần.

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Đồng Nai công bố thưởng Tết, cao nhất 840 triệu đồng

(NLĐO)- Trong gần 1.500 doanh nghiệp ở Đồng Nai công bố thưởng Tết, mức thưởng cao nhất là 840 triệu đồng ở doanh nghiệp dân doanh

người lao động công nhân vệ sinh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Báo Nhân Dân Xây Tết 2026 phòng cháy chữa cháy“Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo