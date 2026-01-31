HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Công Phượng tái phát chấn thương khi vừa tái xuất

Quốc An

(NLĐO) - Trong màn ngược dòng 3-1 trước Khánh Hòa, Công Phượng ghi bàn tái lập thế trận và phải rời sân sau hiệp 1 vì tái phát chấn thương.

Trận tranh ngôi đầu giữa Trường Tươi Đồng Nai và Khánh Hòa diễn ra sôi động vào chiều 31-1. Trong đó đội khách Khánh Hòa mở tỉ số và Đồng Nai đáp trả ở phút 14 nhờ Công Phượng.

Sang hiệp hai, chủ nhà ép sân và lật ngược thế cờ nhờ cú vô lê đẹp mắt của Hải Quân phút 75, trước khi Thanh Bình sút góc hẹp ấn định thắng lợi 3-1, giúp Đồng Nai vươn lên dẫn đầu bảng.

Tuy nhiên, người hâm mộ Đồng Nai phải nhận một tin không vui là Công Phượng bị chấn thương. Ở trận đấu này, Công Phượng với bàn gỡ hòa đã được rút ra nghỉ ngay giờ giải lao, Lê Thanh Bình vào sân thay thế.

Công Phượng tái phát chấn thương - Ảnh 1.

Công Phượng ghi bàn gỡ hòa trước khi được rút ra nghỉ ở giờ giải lao

Ở phòng họp báo sau trận, HLV Việt Thắng thừa nhận: "Phượng hôm nay chơi rất tốt, nếu không tái phát chấn thương sẽ có thêm thời gian thi đấu. Rất tiếc anh ta tập tốt, chơi tốt và chứng minh bằng bàn thắng. Anh ấy không mất gì cả, sự nhạy bén không gian, chạm đầu tiên, dứt điểm đẳng cấp nhưng tiếc vừa quay lại thì tái phát chấn thương, đây là một điểm gợn".

HLV Việt Thắng cho biết chấn thương hiện tại cũng chưa đánh giá rõ và cần phải chờ xác nhận từ bác sĩ. Tuy nhiên, thông tin từ đội cho biết chấn thương cũng không quá nghiêm trọng và chờ đánh giá.

Nói thêm về chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu, HLV trưởng CLB Đồng Nai bày tỏ: "Trận thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp nên tôi đương nhiên hài lòng. Đặc biệt hài lòng khi bị dẫn bàn từ sớm nhưng đội vẫn bình tĩnh phát huy, không vội vàng với cơ hội liên tục. Tiếc một chút là cầu thủ chưa thể tận dụng hết các cơ hội tạo ra nhưng trận đấu như thế là họ đã làm hơn mức kỳ vọng của tôi rồi".

Ở vòng đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Việt Thắng sẽ làm khách đến sân nhà Trẻ PVF-CAND vào ngày 8-2.

Công Phượng tái phát chấn thương - Ảnh 2.

Tin liên quan

Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV?

Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV?

(NLĐO) - Mới đây bóng đá Việt Nam đã rộ lên tin đồn về việc HLV Việt Thắng và Công Phượng có vướng mắc khiến anh chưa thể ra sân tại Giải Hạng nhất 2025-2026.

Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân, HLV Việt Thắng kể khổ vì thiếu anh

(NLĐO) - Sau trận thắng 4-2 trước Thanh Niên TP HCM, HLV Việt Thắng cho biết Công Phượng vẫn chưa tập lại cùng đội và gặp nhiều khó khăn vì thiếu anh.

Công Phượng lên khán đài, Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội chót bảng

(NLĐO) - Trường Tươi Đồng Nai rời sân Thống Nhất với 3 điểm khi có màn ngược dòng 4-2 trước Thanh niên TP HCM trong ngày Công Phượng tiếp tục ngồi ngoài.

Công Phượng Việt Thắng Trường Tươi Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo