Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV?

Trước thềm mùa Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng được ban lãnh đạo tin tưởng trao băng đội trưởng, cùng nhiệm vụ dẫn dắt thế hệ đồng đội mới gồm Minh Vương, Xuân Trường và Văn Sơn, những cái tên từng là đồng đội cũ tại HAGL, tại lễ xuất quân.

Tuy nhiên, sau 6 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa một lần ra sân. Trên khán đài sân Thống Nhất tối 2-11, Công Phượng chỉ biết dõi theo đội nhà bị dẫn 0-2 rồi ngược dòng thắng Thanh Niên TP HCM 4-2.

Dù vậy, đội bóng của HLV Việt Thắng vẫn đang tạo ra chuỗi trận bất bại là 6, nếu tính cả trận thắng khi ra quân ở Cup Quốc gia chuỗi trận này là 7 với 5 thắng, 2 hòa. Kết quả này giúp Đồng Nai đang bám sát đội đầu bảng Khánh Hòa (15 điểm) với khoảng cách chỉ là 1 điểm mong manh.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại đang rộ lên thông tin HLV Việt Thắng và Công Phượng có vướng mắc khó nói, cùng chấn thương khiến vị đội trưởng này chưa thể ra sân. Cụ thể, HLV Việt Thắng đang muốn xây dựng lối đá pressing tốc độ và ban bật ít chạm, nhưng Công Phượng lại có phong cách thi đấu thường xuyên rê dắt trái ngược.

Công Phượng trên khán đài sân Thống Nhất tối 2-11

Thực tế, tại phòng họp báo sau trận thắng ngược 4-2 trước chủ nhà Thanh Niên TP HCM, HLV Việt Thắng đã có phát biểu về tình hình của Công Phượng. Ông tỏ ra khá khổ sở vì sự vắng mặt của tay săn bàn hàng đầu của đội tại mùa trước.

"Trận tiếp theo, Phượng chưa chơi được và cũng chưa tập cùng đội. Rất tiếc về sự thiếu vắng Công Phượng. Từ đầu mùa, chuẩn bị Cúp Quốc gia, anh ấy đóng góp 4 bàn. Thiếu Phượng, tôi phải xoay Tự Nhân không phải tiền đạo, lên vị trí trái sở trường. Hay dùng Minh Vương, tiền vệ trung tâm khi thiếu Phượng" - HLV Việt Thắng chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu tối 2-11.

HLV Việt Thắng khó khăn tìm giải pháp vị trí tiền đạo cho đội khi vắng Công Phượng

Trước đó, Công Phượng bị tổn thương dây chằng chéo trước khi tập luyện trước thềm mùa giải. Chấn thương này không cần phẫu thuật nhưng cần thời gian điều trị vật lý trị liệu.

Phía CLB cũng xác nhận, chân sút sinh năm 1995 đã có thể tập luyện trở lại cùng đội. Tuy nhiên, HLV Việt Thắng muốn Phượng có thể đạt được sự hồi phục hoàn toàn và trạng thái tốt nhất.

Ở tuổi 30, Công Phượng vẫn là mũi tấn công lợi hại, từng xếp thứ hai danh sách vua phá lưới mùa trước với 7 bàn. Việc anh vắng mặt dài hạn chắc chắn khiến đội bóng Đông Nam bộ mất đi một "mũi khoan" quan trọng trên hàng công của HLV Việt Thắng.

HLV Việt Thắng cũng chia sẻ thêm mục tiêu ở trận gặp Quy Nhơn: "Đội chúng tôi có đến 14 cầu thủ bị chấn thương, buộc phải xoay vòng các vị trí. May mắn là tập thể chịu khát khao, lắng nghe, khám phá bản thân. Các cầu thủ đá không sở trường nhưng vẫn làm hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng toàn đội sẽ có một kết quả tốt khi gặp Quy Nhơn vào ngày 8-11 tới đây".

"Sau trận đấu này CLB Trường Tươi Đồng Nai và Giải Hạng nhất 2025-2026 sẽ tạm nghỉ đến cuối tháng 1-2026 (thời gian này sẽ diễn ra SEA Games 33). Hy vọng khi đó Công Phượng sẽ hoàn toàn bình phục, để trở lại mạnh mẽ hơn cùng toàn đội" - HLV Việt Thắng cho biết thêm.