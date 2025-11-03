Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV?

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Mới đây bóng đá Việt Nam đã rộ lên tin đồn về việc HLV Việt Thắng và Công Phượng có vướng mắc khiến anh chưa thể ra sân tại Giải Hạng nhất 2025-2026.

Trước thềm mùa Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng được ban lãnh đạo tin tưởng trao băng đội trưởng, cùng nhiệm vụ dẫn dắt thế hệ đồng đội mới gồm Minh Vương, Xuân Trường và Văn Sơn, những cái tên từng là đồng đội cũ tại HAGL, tại lễ xuất quân.

Tuy nhiên, sau 6 vòng đấu, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa một lần ra sân. Trên khán đài sân Thống Nhất tối 2-11, Công Phượng chỉ biết dõi theo đội nhà bị dẫn 0-2 rồi ngược dòng thắng Thanh Niên TP HCM 4-2.

TIN LIÊN QUAN

Dù vậy, đội bóng của HLV Việt Thắng vẫn đang tạo ra chuỗi trận bất bại là 6, nếu tính cả trận thắng khi ra quân ở Cup Quốc gia chuỗi trận này là 7 với 5 thắng, 2 hòa. Kết quả này giúp Đồng Nai đang bám sát đội đầu bảng Khánh Hòa (15 điểm) với khoảng cách chỉ là 1 điểm mong manh.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại đang rộ lên thông tin HLV Việt Thắng và Công Phượng có vướng mắc khó nói, cùng chấn thương khiến vị đội trưởng này chưa thể ra sân. Cụ thể, HLV Việt Thắng đang muốn xây dựng lối đá pressing tốc độ và ban bật ít chạm, nhưng Công Phượng lại có phong cách thi đấu thường xuyên rê dắt trái ngược.

Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV? - Ảnh 1.

Công Phượng trên khán đài sân Thống Nhất tối 2-11

Thực tế, tại phòng họp báo sau trận thắng ngược 4-2 trước chủ nhà Thanh Niên TP HCM, HLV Việt Thắng đã có phát biểu về tình hình của Công Phượng. Ông tỏ ra khá khổ sở vì sự vắng mặt của tay săn bàn hàng đầu của đội tại mùa trước.

"Trận tiếp theo, Phượng chưa chơi được và cũng chưa tập cùng đội. Rất tiếc về sự thiếu vắng Công Phượng. Từ đầu mùa, chuẩn bị Cúp Quốc gia, anh ấy đóng góp 4 bàn. Thiếu Phượng, tôi phải xoay Tự Nhân không phải tiền đạo, lên vị trí trái sở trường. Hay dùng Minh Vương, tiền vệ trung tâm khi thiếu Phượng" - HLV Việt Thắng chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu tối 2-11.

Thực hư chuyện Công Phượng vướng mắc với HLV? - Ảnh 2.

HLV Việt Thắng khó khăn tìm giải pháp vị trí tiền đạo cho đội khi vắng Công Phượng

Trước đó, Công Phượng bị tổn thương dây chằng chéo trước khi tập luyện trước thềm mùa giải. Chấn thương này không cần phẫu thuật nhưng cần thời gian điều trị vật lý trị liệu.

Phía CLB cũng xác nhận, chân sút sinh năm 1995 đã có thể tập luyện trở lại cùng đội. Tuy nhiên, HLV Việt Thắng muốn Phượng có thể đạt được sự hồi phục hoàn toàn và trạng thái tốt nhất.

Ở tuổi 30, Công Phượng vẫn là mũi tấn công lợi hại, từng xếp thứ hai danh sách vua phá lưới mùa trước với 7 bàn. Việc anh vắng mặt dài hạn chắc chắn khiến đội bóng Đông Nam bộ mất đi một "mũi khoan" quan trọng trên hàng công của HLV Việt Thắng.

TIN LIÊN QUAN

HLV Việt Thắng cũng chia sẻ thêm mục tiêu ở trận gặp Quy Nhơn: "Đội chúng tôi có đến 14 cầu thủ bị chấn thương, buộc phải xoay vòng các vị trí. May mắn là tập thể chịu khát khao, lắng nghe, khám phá bản thân. Các cầu thủ đá không sở trường nhưng vẫn làm hoàn thành nhiệm vụ. Mong rằng toàn đội sẽ có một kết quả tốt khi gặp Quy Nhơn vào ngày 8-11 tới đây".

"Sau trận đấu này CLB Trường Tươi Đồng Nai và Giải Hạng nhất 2025-2026 sẽ tạm nghỉ đến cuối tháng 1-2026 (thời gian này sẽ diễn ra SEA Games 33). Hy vọng khi đó Công Phượng sẽ hoàn toàn bình phục, để trở lại mạnh mẽ hơn cùng toàn đội" - HLV Việt Thắng cho biết thêm.

Tin liên quan

Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân, HLV Việt Thắng kể khổ vì thiếu anh

Công Phượng bỏ ngỏ khả năng ra sân, HLV Việt Thắng kể khổ vì thiếu anh

(NLĐO) - Sau trận thắng 4-2 trước Thanh Niên TP HCM, HLV Việt Thắng cho biết Công Phượng vẫn chưa tập lại cùng đội và gặp nhiều khó khăn vì thiếu anh.

HLV Việt Thắng nói về cơ hội ra sân của Công Phượng ở trận khai màn Hạng nhất

(NLĐO) - Tối 14-9, CLB Trường Tươi Đồng Nai của HLV Việt Thắng thắng 3-1 Becamex TP HCM tại vòng loại Cup Quốc gia trong ngày Công Phượng vắng mặt.

Xuân Trường thừa nhận áp lực khi tái hợp Công Phượng, Minh Vương

(NLĐO) - Xuân Trường tiết lộ về chiến thuật Trường Tươi Đồng Nai và bày tỏ cảm xúc, áp lực từ việc tái ngộ các đồng đội HAGL cũ, như Công Phượng, Minh Vương,...

Công Phượng Việt Thắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo