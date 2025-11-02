Công Phượng lên khán đài, Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội chót bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Công Phượng lên khán đài, Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội chót bảng

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trường Tươi Đồng Nai rời sân Thống Nhất với 3 điểm khi có màn ngược dòng 4-2 trước Thanh niên TP HCM trong ngày Công Phượng tiếp tục ngồi ngoài.

Trong ngày Trường Tươi Đồng Nai hành quân đến sân Thống Nhất ở vòng 6 Giải Hạng nhất quốc gia 2025, người hâm mộ kỳ vọng sự trở lại của Công Phương. Tuy nhiên, đội trưởng của Đồng Nai tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Trước chủ nhà Thanh Niên TP HCM - đội mới chỉ có 2 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng, thầy trò HLV Việt Thắng lại thi đấu kém hiệu quả trong những phút đấu trận. Ngay phút 11, ngoại binh Da Silva mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng cú cứa lòng kỹ thuật đánh bại thủ môn Tấn Trường.

Sáu phút sau, Alex Sandro De Oliveira gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai từ pha căng ngang chuẩn xác của Dương Văn Khoa. Tuy nhiên, phút 27, trọng tài cho Thanh niên TP HCM hưởng phạt đền sau tình huống Lê Văn Sơn phạm lỗi trong vòng cấm, Da Silva không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp, đưa đội chủ nhà dẫn 2-1 và tạo lợi thế bước vào giờ nghỉ.

Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội bét bảng - Ảnh 1.

Ngoại binh Alex Sandro lập cú đúp giúp Đồng Nai ngược dòng ở vòng 6 Hạng nhất 2025-2026

Bước sang hiệp 2, Đồng Nai dồn lên tấn công mạnh mẽ, nhưng các pha dứt điểm của Minh Vương, Alex Sandro hay cầu thủ vào thay người đều bị hàng thủ Thanh niên TP HCM cản phá. Hai lần bóng suýt lăn qua vạch vôi nhưng đều bị phá ra kịp thời. Thậm chí, Huỳnh Tấn Sinh có tình huống dâng cao tấn công cùng đồng đội, thực hiện 1 pha đánh đầu chạm xà đầy đáng tiếc ở phút 70.

Giữa thời điểm bế tắc, ngoại binh Alex Sandro một lần nữa tỏa sáng khi đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 cho đội khách, từ đường căng ngang của đồng đội ở phút 74.

Đồng Nai ngược dòng kịch tính trước đội bét bảng - Ảnh 2.

Trường Tươi Đồng Nai ngược dòng 4-2 trước

Thời điểm trận đấu trở lại vạch xuất phát, đội khách mới bắt đầu nhập cuộc và có thêm 2 bàn từ cú đúp của Hồ Thanh Minh. Trong đó, Thanh Niên TP HCM phải nhận một thẻ đỏ và chơi thiếu người trước khi nhận bàn thua thứ 4 khi Phương Nam vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đội khách.

Với kết quả này, CLB Trường Tươi Đồng Nai có 14 điểm, tiếp tục bám sát ngôi đầu của Khánh Hòa với khoảng cách 1 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Thanh Niên TP HCM tiếp tục đứng cuối bảng với chỉ 3 điểm sau 6 vòng đấu.






Tin liên quan

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai giành ngôi nhất bảng

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai giành ngôi nhất bảng

(NLĐO) - Tiền vệ Trần Minh Vương lập cú đúp giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng 2-1 trước Long An, trở lại ngôi đầu bảng Giải Hạng nhất Quốc gia 2025-2026.

Minh Vương lập cú đúp, Đồng Nai thắng đậm Phú Thọ 4-1

(NLĐO) - Tối 2-10, cú đúp của Minh Vương giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thắng tưng bừng 4-1 trước Phú Thọ ở vòng 3 Giải Hạng nhất 2025-2026.

CLB Trường Tươi Đồng Nai bị đội TP HCM chia điểm kịch tính

(NLĐO) - Trận thư hùng giữa 2 đội Trường Tươi Đồng Nai và TP HCM đã mang đến cảm xúc thú vị với màn rượt đuổi tỉ số 2-2 trong 45 phút cuối

Minh Vương ngoại binh hạng Nhất Thanh niên TP HCM Trường Tươi Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo