Thể thao

Công Phượng vô địch Giải Hạng nhất, nói gì về câu "dành cả thanh xuân để trụ hạng"?

Tin:Quốc An - clip, ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Công Phượng và Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức thăng hạng V-League khi vô địch Giải Hạng nhất sớm 1 vòng đấu vào chiều 30-5.

Trước yêu cầu phải thắng để sớm đăng quang Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026, Trường Tươi Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 3-0 trước Long An vào chiều 30-5

Sau trận đấu, chia sẻ về chức vô địch, Công Phượng cho rằng đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội trong suốt mùa giải.

"Toàn đội cũng rất nỗ lực để có một chiến thắng dành cho người hâm mộ cũng như là tỉnh để  lên V-League. Về cấp CLB thì đây là chiếc Cup đầu tiên. Đó cũng là một động lực để bản thân Phượng luôn cố gắng hơn nữa", Công Phượng bày tỏ.

Công Phượng chia sẻ sau chức vô địch Hạng nhất 2025-2026

Đối với cá nhân tiền đạo sinh năm 1995, đây cũng là danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp cấp CLB, sau nhiều năm chinh chiến từ HAGL đến các đội bóng trong và ngoài nước.

img

Dù vừa giành quyền thăng hạng, cựu tuyển thủ Việt Nam cho rằng những thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. Theo anh, V-League là môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều và bản thân cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

"Thì đối với bản thân thì luôn nỗ lực. Bởi vì Phượng cũng đá V-League rồi nên là... khi lên V-League thì sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và cũng sẽ phải nỗ lực cố gắng, luôn phải chăm sóc bản thân mình tốt để có một thể trạng tốt nhất để chơi ở V-League", anh nhấn mạnh.

Công Phượng cũng dành những lời tri ân tới lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là ông Phạm Hương Sơn, người được anh đánh giá luôn dành nhiều tâm huyết cho CLB.

"Anh Sơn thì sống rất là tình cảm và rất là dành tâm huyết cho đội bóng, cũng như là dành sự tôn trọng tới ba mẹ anh Sơn. Thì với bản thân là một người của câu lạc bộ, Phượng chúc cho tất cả bố mẹ anh Sơn cũng như là tất cả mọi người có một sức khỏe thật tốt và luôn bình an", Công Phượng bày tỏ.

img

Nhìn về tương lai, chân sút xứ Nghệ vẫn giữ sự thận trọng.Theo anh, chức vô địch Giải Hạng nhất mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

"Đây mới là chức vô địch ở Giải Hạng nhất nên tất nhiên rất vui, nhưng chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực để hướng đến những thành công lớn hơn trong tương lai", Công Phượng khép lại cuộc trò chuyện.

Bên cạnh đó, HLV Việt Thắng cũng bày tỏ về chức vô địch thứ 2 của mình: "Thật sự là rất tuyệt vời, một chức vô địch mang nhiều ý nghĩa với cái sự trăn trở của cá nhân Chủ tịch Sơn., cái khát vọng và khát khao rất là lâu năm. Hoàn thành mục tiêu năm nay nó có niềm vui nhân đôi là khi mà tỉnh Đồng Nai được sáp nhập và được lên thành thành phố trực thuộc Trung ương... và tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chức vô địch này, đó thật sự là ý nghĩa".

Ông Thắng cũng nói về ý nghĩa của tên đội bóng là Trường Tươi Đồng Nai, đề cao chủ tịch CLB: "Khi nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ nào thì mình cũng toàn tâm toàn ý thôi, luôn hướng đến mục tiêu cao nhất. Nhưng thật sự là về đây, khi mà biết được câu chuyện là cái tên Trường Tươi là cái tên gắn liền với phụ huynh của anh Sơn thì tôi cảm thấy là anh là một người có hiếu.

Và anh rất tâm huyết với đội bóng, và đó cũng là một cái động lực vô cùng to lớn để tôi cũng như toàn thể ban huấn luyện, cũng như tất cả anh em cầu thủ chiến đấu vì cái chữ hiếu của anh Sơn dành cho ba mẹ".


Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị, Đồng Nai tiến gần chức vô địch

(NLĐO) - Ở vòng 20 Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị với bàn thắng duy nhất, giúp Đồng Nai tiến gần hơn đến chức vô địch.

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

(NLĐO) - Tối 16-5, Công Phượng và đồng đội đã có chiến thắng 3-0 ở vòng 19 Hạng nhất 2025-2026 khi đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Bắc Ninh bị cầm hoà.

Công Phượng, Minh Vương trước cột mốc lịch sử suốt sự nghiệp

(NLĐO) - Ở vòng 21 Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng, Minh Vương - thế hệ trưởng thành từ phố Núi đang đứng trước danh hiệu tập thể đầu tiên ở cấp CLB.

