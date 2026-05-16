Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

Quốc An - Ảnh: Anh Bình

(NLĐO) - Tối 16-5, Công Phượng và đồng đội đã có chiến thắng 3-0 ở vòng 19 Hạng nhất 2025-2026 khi đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Bắc Ninh bị cầm hoà.

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi đánh bại ĐH Văn Hiến 3-0, đồng thời mang đến màn tái xuất ấn tượng của Công Phượng sau chấn thương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trần Minh Vương mở tỉ số bằng siêu phẩm đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 20 m ở phút thứ 2. Sau bàn thua sớm, ĐH Văn Hiến chơi kỷ luật và chủ động phạm lỗi từ giữa sân để hạn chế sức ép của đội chủ nhà.

Đến phút 32, Đồng Nai suýt nhân đôi cách biệt khi Alex Sandro thoát xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn kịp cứu thua.

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân - Ảnh 1.

Trong đó, phút 58 trận đấu, hậu vệ Dương Văn Khoa ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, đánh dấu pha lập công thứ 4 của anh ở mùa giải năm nay.

Ngoài ra, sự chú ý nhất của người hâm mộ trên sân được dồn vào màn trở lại của Công Phượng. Được tung vào sân ở phút 78 sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo quê Nghệ An lập tức để lại dấu ấn với cú đá phạt hàng rào đẹp mắt gần 30 m, ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Nai.

Bàn thắng này cũng đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Phượng khi cả mùa giải anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 1 hiệp trong trận gặp Khánh Hòa ở vòng 8 ( ngày 31-1), và phải vắng mặt vì chấn thương đến nay.

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân - Ảnh 2.

Chiến thắng này giúp đội bóng miền Đông Nam bộ giữ vững ngôi đầu bảng với 44 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội xếp sau là Bắc Ninh, đội vừa bị Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trong ngày. 

Cách biệt này giúp Đồng Nai trở nên rộng cửa hơn trong hành trình đến ngôi vô địch sau cú sẩy chân trước Bắc Ninh ở vòng trước.

Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân HLV Việt Thắng sẽ hành quân đến sân nhà của TP HCM vào ngày 22-5.

Tin liên quan

Mùa giải 2025-2026 với Công Phượng gần như khép lại

Mùa giải 2025-2026 với Công Phượng gần như khép lại

(NLĐO) - Với tình trạng chấn thương của Công Phượng, thời gian dự kiến trở lại của anh đã là thời điểm mùa giải 2025-2026 gần khép lại.

Minh Vương "nổ súng", Đồng Nai thắng đậm nhất mùa

(NLĐO) - Vòng 17 Hạng nhất 2025-2026, Minh Vương và đồng đội thắng đậm 6-0 trước Thanh Niên TP HCM để củng cố ngôi đầu bảng

Minh Vương toả sáng, Đồng Nai huỷ diệt Quảng Ninh 3-0

(NLĐO) - Vòng 15 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Đồng Nai đã có chiến thắng "3 sao" ngay trên sân nhà khi tiếp Quảng Ninh

Công Phượng Đồng Nai hạng Nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo