Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi đánh bại ĐH Văn Hiến 3-0, đồng thời mang đến màn tái xuất ấn tượng của Công Phượng sau chấn thương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trần Minh Vương mở tỉ số bằng siêu phẩm đá phạt trực tiếp từ khoảng cách gần 20 m ở phút thứ 2. Sau bàn thua sớm, ĐH Văn Hiến chơi kỷ luật và chủ động phạm lỗi từ giữa sân để hạn chế sức ép của đội chủ nhà.

Đến phút 32, Đồng Nai suýt nhân đôi cách biệt khi Alex Sandro thoát xuống dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn kịp cứu thua.

Trong đó, phút 58 trận đấu, hậu vệ Dương Văn Khoa ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, đánh dấu pha lập công thứ 4 của anh ở mùa giải năm nay.

Ngoài ra, sự chú ý nhất của người hâm mộ trên sân được dồn vào màn trở lại của Công Phượng. Được tung vào sân ở phút 78 sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo quê Nghệ An lập tức để lại dấu ấn với cú đá phạt hàng rào đẹp mắt gần 30 m, ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Nai.

Bàn thắng này cũng đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Phượng khi cả mùa giải anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 1 hiệp trong trận gặp Khánh Hòa ở vòng 8 ( ngày 31-1), và phải vắng mặt vì chấn thương đến nay.