Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị, Đồng Nai tiến gần chức vô địch

Dưới cái nắng gắt trên sân Bà Rịa chiều 22-5, trong chuyến làm khách ở vòng 20 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai có màn nhập cuộc khá chậm khi nhiều trụ cột như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Hữu Tuấn không còn đạt nền tảng thể lực sung mãn. CLB TPHCM mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cú sút của Jermie Lynch ở phút 14 lại đi chệch cột dọc.

Nhưng phải đến phút 28, đội khách mới có tình huống đáng chú ý khi Xuân Trường treo bóng tinh tế để Minh Vương thoát xuống đối mặt thủ môn Thanh Thắng nhưng pha dứt điểm không thành công.

Đến cuối hiệp 1, Minh Vương tiếp tục thử tài Thanh Thắng với cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn CLB TPHCM vẫn cứu thua thành công.



Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng liên tiếp điều chỉnh nhân sự khi tung Công Phượng, Quốc Lộc, Đức Cường vào sân nhằm tăng sức tấn công. Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả, khi át chủ bài của Đồng Nai lại ghi bàn.



Phút 78, Công Phượng phá bẫy việt vị khôn ngoan trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Thắng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Đồng Nai giành chiến thắng 1-0. Đây cũng là bàn thứ 2 của Phượng trong hai trận liền khi trở lại từ sau chấn thương dài ngày của mình.



Nhìn rộng hơn, bỏ ngoài quãng thời gian chấn thương, Công Phượng có đến 3 bàn chỉ trong 3 trận ra sân.

Với chiến thắng chung cuộc 1-0 trước TPHCM, Đồng Nai có 47 điểm sau 20 vòng, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 8 điểm, nhưng tạm thi đấu hơn 1 trận.

Thầy trò HLV Việt Thắng chỉ cần thắng Long An ở vòng tới là sẽ vô địch Giải hạng nhất sớm 1 vòng, đồng thời giành vé trực tiếp thăng hạng V-League.



