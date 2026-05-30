Thể thao

Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương lần đầu nâng cúp vô địch ở cấp CLB

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại chiến thắng 3-0 trước Long An, Công Phượng và đồng đội đã giành chức vô địch Giải Hạng nhất sớm 1 vòng đấu.

Giữa thế trận bế tắc của Trường Tươi Đồng Nai và Long An, Công Phượng vào sân từ đầu hiệp 2

Chính sự thay đổi đó của HLV Việt Thắng tạo nên bước ngặt giúp đội ghi liền ba bàn thắng, giúp CLB sớm vô địch ngay vòng 21

Công Phượng tinh nghịch với chiếc mặt nạ Hulk khi ghi bàn ấn định

Các cầu thủ và ban huấn luyện di chuyển lên khán đài nhận huy chương khi cơn mưa nặng hạt trút xuống sân từ cuối hiệp 2, kéo dài không ngưng

Công Phượng và chủ tịch CLB, ông Phạm Hương Sơn, ăn mừng cùng người hâm mộ

CLB Đồng Nai di chuyển xuống giữa sân nâng cao chức vô địch, sau khi lần lượt nhận huy chương trên khán đài

Hai hàng người hâm mộ xếp dài từ khán đài, chúc mừng Xuân Trường và đồng đội

Với HLV Việt Thắng, đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của ông khi lần lượt dẫn dắt CLB Ninh Bình, Đồng Nai


 

Công Phượng, Minh Vương trước cột mốc lịch sử suốt sự nghiệp

(NLĐO) - Ở vòng 21 Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng, Minh Vương - thế hệ trưởng thành từ phố Núi đang đứng trước danh hiệu tập thể đầu tiên ở cấp CLB.

Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị, Đồng Nai tiến gần chức vô địch

(NLĐO) - Ở vòng 20 Giải Hạng nhất 2025-2026, Công Phượng lại tỏa sáng từ băng ghế dự bị với bàn thắng duy nhất, giúp Đồng Nai tiến gần hơn đến chức vô địch.

Công Phượng trở lại, Đồng Nai đại thắng trong ngày Bắc Ninh sẩy chân

(NLĐO) - Tối 16-5, Công Phượng và đồng đội đã có chiến thắng 3-0 ở vòng 19 Hạng nhất 2025-2026 khi đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Bắc Ninh bị cầm hoà.

