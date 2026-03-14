Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND.

Thủ đô rực rỡ sắc cờ

Cả nước có hơn 78,9 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các địa phương đang được triển khai chủ động, bài bản, đúng quy định pháp luật.

Theo ghi nhận, những ngày này, thủ đô Hà Nội có diện mạo rực rỡ. Khắp các con phố, từ những tuyến đường lớn đến các ngõ nhỏ, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió; băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ tạo nên bầu không khí phấn khởi hướng về "Ngày hội non sông".

Theo Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đến ngày 12-3, toàn bộ 1.451 điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đã được công khai và số hóa trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi. Nhờ đó, người dân có thể tra cứu nhanh chóng, xác định chính xác khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cư trú.

Tại các điểm bầu cử, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai; hòm phiếu và khu vực bỏ phiếu được bố trí đúng quy định, bảo đảm trang trọng, thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại "địa chỉ đỏ" 48 Hàng Ngang - nơi gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, công tác trang trí cho ngày bầu cử đang được hoàn tất song song với việc mở cửa đón khách tham quan. Cờ hoa, pa-nô và danh sách ứng cử viên được bài trí trang trọng, làm cho không gian trưng bày thêm sinh động. Việc niêm yết thông tin tại nhiều vị trí thuận lợi giúp người dân dễ dàng tìm hiểu về các ứng cử viên.

Không chỉ ở khu vực trung tâm, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai chu đáo tại những địa bàn đặc thù. Tại Minh Châu - xã đảo duy nhất của thủ đô, Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Tuấn Anh cho biết địa phương đã thành lập đầy đủ các tổ phụ trách bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị cơ sở vật chất theo kế hoạch.

Danh sách cử tri được rà soát, cập nhật chặt chẽ. Các thôn chủ động liên hệ với những cử tri đang làm ăn xa để thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện để người dân sắp xếp trở về thực hiện quyền công dân.

Để thủ đô có diện mạo tươi mới trước ngày bầu cử, nhiều phường, xã đã triển khai công tác trang trí từ sớm. Nhiều tổ dân phố còn tự nguyện tham gia chỉnh trang khu vực xung quanh điểm bỏ phiếu, treo cờ, dọn vệ sinh, tạo cảnh quan sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, lực lượng công an các xã, phường cũng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự giao thông tại khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Điểm bỏ phiếu tại “địa chỉ đỏ” 48 Hàng Ngang, TP Hà Nội - nơi gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Tập trung cao độ cho ngày bầu cử

Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ tại TP HCM và nhiều địa phương trên cả nước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày này, nhiều tuyến đường, khu phố tại TP HCM được trang trí rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, pa-nô tuyên truyền chào mừng bầu cử.

Tại các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Đồng Khởi hay khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều pa-nô, áp phích và màn hình điện tử được lắp đặt, liên tục truyền tải thông tin về ngày hội của cử tri.

Trước trụ sở UBND TP HCM và nhiều cơ quan, đơn vị, hệ thống pa-nô và màn hình LED chào mừng ngày bầu cử được bố trí trang trọng, tạo điểm nhấn nổi bật giữa trung tâm thành phố.

Tại các khu dân cư, chung cư và khu nhà trọ, danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết công khai để người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu. Hầu hết các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất công tác chuẩn bị với đầy đủ khu vực chức năng như nơi niêm yết thông tin, khu vực viết phiếu và hòm phiếu.

Theo Ủy ban Bầu cử TP HCM, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn tất những khâu quan trọng, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

Tại TP Đà Nẵng, những ngày qua, các phường, khu dân cư đồng loạt tổ chức tuyên truyền, diễu hành cổ động và ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các điểm bỏ phiếu. Phường Hải Châu cùng với nhiều địa phương phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; đồng thời tổ chức diễu hành cổ động trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Trong ngày 13-3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Hòa Khánh, Hải Vân và Liên Chiểu. Qua kiểm tra, ông ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong việc bố trí điểm bỏ phiếu thuận tiện, niêm yết công khai danh sách cử tri và danh sách người ứng cử để người dân theo dõi, tìm hiểu.

TP Đà Nẵng có 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử, với hơn 2,18 triệu cử tri. Công tác lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bỏ phiếu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Du khách nước ngoài ấn tượng trước không khí rộn ràng, rực rỡ cờ hoa trên khắp các đường phố của TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bộ Tổng Tham mưu tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử Ngày 13-3, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cơ quan Bộ Tổng Tham mưu được bố trí khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Kiểm tra buổi tổng duyệt, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng - đánh giá công tác chuẩn bị của Tổ bầu cử số 14 được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân tại Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Lữ đoàn 144.

Bầu cử sớm tại 2 đảo và 12 xã miền núi, biên giới Ngày 13-3, hàng trăm cử tri tại đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) đã tiến hành bầu cử trước 2 ngày so với cử tri cả nước. Không khí "Ngày hội non sông" tại 2 đảo tiền tiêu diễn ra rộn ràng, trang trọng và đúng quy định của pháp luật. Thông qua lá phiếu bầu cử, người dân gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí và nguyện vọng của mình. Cử tri tại đảo Hòn Khoai bầu cử sớm hơn 2 ngày so với cử tri cả nước Cùng ngày, cử tri tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã miền núi, biên giới của tỉnh Nghệ An đã tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Được biết, tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường với 3.123 khu vực bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử.

Gần 9,7 triệu cử tri TP HCM đi bỏ phiếu Trong ngày 13-3, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP HCM, Trưởng đoàn kiểm tra số 8 - cùng các thành viên trong đoàn đã đi kiểm tra 2 điểm bỏ phiếu không thuộc trụ sở cơ quan nhà nước. Đoàn đã kiểm tra tại chung cư Opal ở khu phố Bình Đường, phường Dĩ An và khu nhà trọ Hồng Phúc, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp. Ông Huỳnh Thanh Nhân đánh giá công tác chuẩn bị cho Ngày hội non sông đã được địa phương, chung cư và khu nhà trọ sắp xếp, bố trí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình. Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử TP HCM tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị phụ trách bầu cử trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Sở Nội vụ TP HCM và trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thành công, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền yêu cầu các địa phương, đơn vị, các thành viên tổ bầu cử; cán bộ, công chức phụ trách nhập liệu và tổng hợp của các địa phương khẩn trương rà soát tất cả nhiệm vụ theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử TP HCM. Các địa phương thường xuyên rà soát tình hình biến động cử tri để cập nhật danh sách, theo dõi việc niêm yết danh sách cử tri; quản lý nghiêm ngặt số lượng phiếu bầu. Toàn thành phố có gần 9,7 triệu cử tri, trong đó bầu cử 3 cấp là hơn 7,6 triệu cử tri; bầu cử 2 cấp là hơn 2 triệu cử tri và 5.065 khu vực bỏ phiếu. Trong ngày 14-3, các địa phương tiếp tục rà soát, phát thẻ cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri.



