Công thức tính điểm đánh giá, xếp loại công chức theo thang điểm 100

Nghị định 335 quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã.



Chính phủ ban hành Nghị định số 335/2025/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Nghị định quy định, công chức sẽ được theo dõi, đánh giá, xếp loại theo thang điểm 100, gồm tiêu chí chung (30 điểm) và kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Theo quy định, tiêu chí chung được chấm tối đa là 30 điểm (trong thang điểm 100), bao gồm các tiêu chí như phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa thực thi công vụ, ý thức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Đối với tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm), Nghị định quy định việc đánh giá tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công chức được thực hiện trên cơ sở so sánh giữa số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) hằng tháng hoặc quý. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm/công việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành (đã quy đổi) với số lượng sản phẩm/công việc được giao (đã quy đổi) trong tháng hoặc quý, gồm: Nhiệm vụ được giao trực tiếp thực hiện; nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giải quyết vướng mắc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm/công việc của công chức được giao phụ trách. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ được xác định theo quy định.

Ngoài tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ ở trên, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn được đánh giá theo các tiêu chí khác như kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý.

Điểm tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức sau:



Trong đó:

a là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

b là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

c là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tháng hoặc quý được tính theo công thức sau:

Trong đó:

a là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về số lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định.

b là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

c là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

d là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về kết quả hoạt động của lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách.

đ là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

e là điểm tỉ lệ phần trăm (%) về năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định quy định các mức xếp loại chất lượng công chức, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt từ 90 điểm trở lên; Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm; Hoàn thành nhiệm vụ khi đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Không hoàn thành nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp sau: Có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm; Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác; Có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá; Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026.