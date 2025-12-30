HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công trường sôi động trước thềm năm mới

Bài và ảnh: NGỌC QUÝ

Trên 2 đại công trường ở TP HCM, công tác thi công diễn ra khẩn trương với mục tiêu sớm bảo đảm việc đi lại, nhất là dịp cao điểm

Cuối tuần qua, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại công trường nút giao An Phú, phường Bình Trưng, TP HCM.

Thay đổi rõ

Ghi nhận cho thấy giữa không gian rộng lớn, hàng loạt trụ cầu bê-tông vươn cao. Hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh kết nối hiện rõ hình hài tạo nên diện mạo khác hẳn so với cảnh ngổn ngang trước đây.

Công trường sôi động trước thềm năm mới - Ảnh 1.

Công nhân tất bật trên công trường

Tại khu vực trung tâm, công nhân chia ca làm việc liên tục. Trên cao, cần cẩu hối hả xoay trục, nâng từng khối kết cấu vào đúng vị trí. 

Tại nút giao An Phú, ngoài 2 hạng mục trọng điểm, nhiều nhánh cầu như N3, N4 kết nối đại lộ Mai Chí Thọ với đường Đồng Văn Cống đang được triển khai khẩn trương. Tương tự là 2 nhánh cầu N1.1, N1.3 hướng rẽ từ đại lộ Mai Chí Thọ lên đường cao tốc.

Dưới mặt đất, máy móc vận hành không ngơi nghỉ, tiếng động cơ hòa cùng tiếng người gọi nhau giao việc tạo nên nhịp điệu vừa rộn ràng vừa hối hả của một công trường vào guồng nước rút.

Sinh sống gần khu vực này, chị Lê Linh Thủy cảm nhận không khí sôi động kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Chị kể sự thay đổi của nút giao An Phú diễn ra rất nhanh khi cách không lâu nơi đây chỉ có vài trụ móng trơ trọi thì nay nhánh cầu nối từ đại lộ Mai Chí Thọ vào đường cao tốc đã hiện rõ. Người dân như chị chỉ mong công trình nhanh hoàn thành để việc đi lại đỡ vất vả.

Công trường sôi động trước thềm năm mới - Ảnh 2.

Cầu vượt nhánh N2, nút giao An Phú thông xe vào ngày 31-12

Cách đó khoảng 6 km, công trường nút giao Mỹ Thủy (phường Cát Lái) cũng trong cao điểm thi công. Tại hạng mục cầu vượt nhánh phải đường Vành đai 2, phần kết cấu chính tiến dần tới mốc hoàn thiện, trong khi cầu vượt số 2 - nối từ hướng phà Cát Lái đến cầu Phú Mỹ - mọc lên gần 10 trụ cầu và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công dầm.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là thời gian cao điểm phương tiện ra vào cảng liên tục. Anh Phạm Ngọc Mẫn (ngụ phường Cát Lái) cho hay mỗi lần đi qua đoạn đường này đều cảm thấy áp lực. Không chỉ kẹt xe, khói bụi mà xe container nối nhau chạy khiến mặt đường rung bần bật gây nỗi bất an. 

"Khi công trình về đích, tôi tin với không gian lưu thông rộng rãi, việc tổ chức phân làn hợp lý sẽ giảm đáng kể tai nạn cùng ùn tắc" - anh Mẫn nói.

Tăng tốc

Dự án nút giao An Phú được khởi công cuối năm 2022, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng, quy mô 3 tầng, kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống. 

Theo chỉ đạo của UBND TP HCM, nhánh cầu N2 phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025, hầm chui HC1-02 trước ngày 15-1-2026. Thành phố cũng thống nhất điều chỉnh mốc hoàn thành toàn dự án sang quý II/2026 và đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 70% giá trị hợp đồng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), thông tin các nguồn lực đang được tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ thi công nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02. Hai hạng mục then chốt này đến nay khối lượng đạt lần lượt 95% và 75%, khi hoàn thành sẽ giúp giảm mạnh tình trạng ùn tắc của khu vực.

Trong khi đó, tại nút giao Mỹ Thủy, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng này gồm 2 phần là xây lắp và bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Dự án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó 2 giai đoạn đầu đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Ông Lê Ngọc Hùng khẳng định khu vực thi công nút giao Mỹ Thủy đến nay cơ bản bảo đảm tiến độ. Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp mốc hoàn thành toàn bộ dịp 30-4-2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía Đông thành phố.

Cũng theo Phó Giám đốc Ban Giao thông, trong thời gian Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2026, nhiều công trình giao thông lớn như nút giao An Phú, Mỹ Thủy và đường Vành đai 3 vẫn tiếp tục thi công. "Khi người dân nghỉ Tết, anh em kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường để bảo đảm tiến độ, đây là điều hết sức đáng trân trọng. Chúng tôi mong người dân hết sức thông cảm với những bất tiện tạm thời trong thời gian thi công" - ông Hùng bày tỏ. 

Hoàn thành hơn 91 km vỉa hè

Sở Xây dựng TP HCM cho biết từ đầu năm 2025, UBND các địa phương đã đồng loạt triển khai cải tạo, chỉnh trang vỉa hè nhằm nâng cao mức độ an toàn, phục vụ phát triển du lịch.

Toàn TP HCM có 91 tuyến đường được nâng cấp vỉa hè với tổng chiều dài hơn 91 km, kinh phí ước khoảng 442 tỉ đồng. Đến nay, phần lớn vỉa hè các tuyến đường cơ bản hoàn thiện.

Theo Sở Xây dựng, nhiều hạng mục sẽ được gấp rút hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026 nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân.


    Thông báo