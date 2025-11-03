Công ty Cà Mèn chính thức thông tin về sự ra đi của anh Nguyễn Đức Nhật Thuận

Sáng 3-11, Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Cà Mèn đã chính thức có thông báo anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1991), nhà sáng lập thương hiệu này, đã qua đời do đột quỵ vào chiều 2-11.

Phía công ty cũng cho biết sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng khởi nghiệp vô cùng thương tiếc, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa, Cà Mèn sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập. Trong thông báo chính thức, đội ngũ Cà Mèn viết:

“Anh đã dành cả thanh xuân để xây dựng Cà Mèn – mang văn hóa ẩm thực quê Quảng Trị vào Nam, đưa món ngon Việt ra thế giới. Khi quả ngọt sắp chín, anh lại dừng chân bởi số phận. Anh đi, nhưng di sản mang tên Cà Mèn sẽ tiếp tục hành trình mà anh đã khởi dựng”.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến là một startup trẻ đầy nhiệt huyết, từng làm trong ngành logistics với thu nhập ổn định trước khi rẽ hướng sang ẩm thực. Năm 2015, anh sáng lập Cà Mèn, khởi đầu chỉ là một quán nhỏ tại TP HCM, mang slogan giản dị: “Mang Quảng Trị vào phố”.

Từ những món mẹ nấu, anh mày mò nghiên cứu quy trình chế biến, bảo quản và đóng gói để đặc sản quê nhà có thể đi xa hơn.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận - nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn

Đến năm 2022, Cà Mèn bước vào giai đoạn sản xuất công nghiệp, ra mắt các sản phẩm đặc trưng như cháo bột cá lóc, miến lươn, bún lươn xào nghệ. Hiện thương hiệu này sở hữu xưởng sản xuất tại TP HCM với công suất hàng trăm ngàn sản phẩm mỗi tháng, đồng thời liên kết hơn 50 hộ nông dân Quảng Trị để bảo đảm nguồn nguyên liệu.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Cà Mèn ký hợp tác với LNS International Corporation, chính thức xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ. Những container cháo bột cá lóc đầu tiên cập cảng Mỹ mở ra hành trình quốc tế hóa của ẩm thực Việt. Đến nay, sản phẩm của Cà Mèn đã có mặt tại hơn 1.000 siêu thị và chợ Việt ở Mỹ, đồng thời mở rộng sang Canada, Úc và Anh.

Không chỉ là doanh nhân, anh Thuận còn là người xem ẩm thực là cầu nối văn hóa. Anh từng chia sẻ: “Ẩm thực Việt không chỉ để thưởng thức, mà còn để kể câu chuyện về con người và quê hương.”

Trong đại dịch COVID-19, anh lập “bếp yêu thương Cà Mèn”, nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày gửi đến các khu cách ly, nhằm thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia của người trẻ khởi nghiệp.

Trước khi qua đời, anh vẫn tràn đầy năng lượng, hào hứng chia sẻ rằng mình vừa “chốt thêm container 40 feet đi Mỹ và Canada”, bước tiến mà anh xem là minh chứng cho hành trình “mang ẩm thực Việt đi muôn phương”.