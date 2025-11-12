HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công ty Chị Em Rọt hoàn tiền cho người từng mua kẹo Kera?

Trần Thái

(NLĐO) - Thực hư việc Công ty Chị Em Rọt công bố chính sách hoàn tiền trên Facebook đối với người đã mua kẹo Kera ra sao?

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) đã công bố chính sách hoàn tiền trên trang Facebook "KERA VIETNAM" đối với các đơn hàng phát sinh từ ngày 12-12-2024 đến 14-3-2025.

Theo cơ quan điều tra, tính đến ngày 28-8 vừa qua, Công ty Chị Em đã hoàn trả tổng cộng 1,33 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng đã mua 9.692 hộp kẹo Kera. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 129.617 hộp kẹo Kera đã bán ra thị trường với tổng doanh thu 17,55 tỉ đồng.

Khoản lợi nhuận bất chính "khủng"

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt phân phối được gia công bởi Công ty Asia Life, có tên đầy đủ là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies". Việc quảng bá sai sự thật và bán hàng giả đã tạo ra lợi nhuận "khủng" cho các bị can. 

Theo hồ sơ vụ án, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt (gồm: Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Trần Chí Tâm, Phạm Thị Nhật Lệ) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên thống nhất thành lập công ty con tên Công ty CP Kera Việt Nam để phân phối kẹo Kera. Tuy nhiên, đến khi vụ án bị phanh phui Công ty CP Kera Việt Nam vẫn chưa được thành lập.

Mọi hoạt động kinh doanh được thực hiện thông qua Công ty Chị Em Rọt.

Từ ngày 17-12-2024 đến 26-2-2025, Công ty Asia Life xuất 30 hóa đơn giá trị gia tăng, bán 160.127 hộp kẹo Kera với tổng số tiền 5,62 tỉ đồng. Công ty Chị Em Rọt thanh toán 5,08 tỉ đồng cho nhà sản xuất, sử dụng 5.708 hộp tặng cho cơ quan, cá nhân và quảng bá sai sự thật về thành phần và công dụng sản phẩm.

Trong thời gian này, công ty đã bán 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, thu về 17,55 tỉ đồng, lợi nhuận 12,46 tỉ đồng. Đối với, 24.802 hộp chưa tiêu thụ đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Chứa 33,8% chất chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật

Tại Kết luận giám định ngày 25-3-2025 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế, kết luận: "Trong mẫu sản phẩm gửi giám định có hàm lượng các chất như sau: Hàm lượng Xơ tổng: 1,01 g/100g; Hàm lượng Sorbitol: 33,9g/100g".

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy hàm lượng Sorbitol trung bình trong kẹo Kera chứa 33,8% Sorbitol. 

Công ty Chị Em Rọt có trả tiền cho người từng mua kẹo Kera thật không? - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Mạng xã hội

Theo đó, Sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, kích thích nhu động ruột và tiết dịch vị, được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn. Sorbitol có tác dụng phụ với nguy cơ gây tiêu chảy và đau bụng. Chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật.

Chất này không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt. 

Trong khi đó, hàm lượng chất xơ đo được trong mỗi viên kẹo Kera chỉ có 0,032g. 10 loại bột rau, củ, quả công bố trên nhãn không được phát hiện trong mẫu giám định. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sản phẩm này được xác định là hàng giả.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

